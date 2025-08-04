СБУ затримала “крота” у бойовій бригаді: зливав геолокації ЗСУ для ракетних ударів

СБУ затримала на Дніпропетровщині агента військової розвідки РФ, основним завданням якого було коригування повітряних атак ворога на Сили оборони на Дніпропетровщині.

Затримання “крота”: що відомо

Як встановило попереднє розслідування, фігуранта свого часу мобілізували до бойової бригади Державної спеціальної транспортної служби Міноборони України.

Вербування з боку ГРУ ФСБ відбулося під час його військової підготовки у навчальному центрі. Зрадник привернув увагу ворога своїми проросійськими коментарями у соціальних мережах.

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Задокументовано, що “кріт” зливав російським спецслужбам геолокацію військового підрозділу, де проходив військову підготовку, а потім почав збирати координати суміжних формувань Сил оборони, за якими окупанти планували проводити ракетні удари.

– Агент передавав зібрані розвіддані куратору у вигляді маркерів на Google-картах з детальним описом потенційних цілей, – йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у “крота” було вилучено телефон із доказами роботи на ворога.

Слідчі СБУ на Дніпропетровщині поінформували його про підозру за ч.2 ст.111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Злочинець перебуває під вартою без застави. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

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