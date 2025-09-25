Кто станет автором главного food-прорыва года? Ответ дадут на New Food Summit 22 октября в Киеве, где состоится церемония вручения награды Прорывной продукт года.

Организаторы саммита объявили конкурс среди компаний, создающих еду нового поколения.

Его цель — поддержать инновационные продукты и стимулировать развитие ньюфуда в Украине.

Для производителей это шанс:

заявить о своем продукте на главном саммите индустрии;

привлечь внимание закупщиков, инвесторов, дистрибьюторов и экспертов;

получить официальное признание и почетную награду.

Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят владельцы и топ-менеджеры ведущих компаний, закупщики розничных сетей и HoReCa, инвесторы, эксперты по инновационной еде и лидеры мнений.

Три лучших продукта получат награду во время вечерней церемонии 22 октября.

Дедлайн подачи заявок на конкурс: 15 октября.

Участие бесплатное.

Узнать больше о награде, критериях отбора и подать заявку можно по ссылке.

New Food Summit (22-23 октября, Киев и онлайн) — ключевое событие об идеях, технологиях и бизнесе, которые меняют рынок еды. Главная тема этого года — Новые координаты для роста фуд-бизнеса.

Фото: New Food Summit

