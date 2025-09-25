New Food Summit запускает конкурс для производителей еды нового поколения
Кто станет автором главного food-прорыва года? Ответ дадут на New Food Summit 22 октября в Киеве, где состоится церемония вручения награды Прорывной продукт года.
Организаторы саммита объявили конкурс среди компаний, создающих еду нового поколения.
Его цель — поддержать инновационные продукты и стимулировать развитие ньюфуда в Украине.
Для производителей это шанс:
- заявить о своем продукте на главном саммите индустрии;
- привлечь внимание закупщиков, инвесторов, дистрибьюторов и экспертов;
- получить официальное признание и почетную награду.
Победителей конкурса определит жюри, в состав которого входят владельцы и топ-менеджеры ведущих компаний, закупщики розничных сетей и HoReCa, инвесторы, эксперты по инновационной еде и лидеры мнений.
Три лучших продукта получат награду во время вечерней церемонии 22 октября.
Дедлайн подачи заявок на конкурс: 15 октября.
Участие бесплатное.
Узнать больше о награде, критериях отбора и подать заявку можно по ссылке.
New Food Summit (22-23 октября, Киев и онлайн) — ключевое событие об идеях, технологиях и бизнесе, которые меняют рынок еды. Главная тема этого года — Новые координаты для роста фуд-бизнеса.
Фото: New Food Summit