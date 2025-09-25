Хто стане автором головного food-прориву року? Відповідь дадуть на New Food Summit 22 жовтня у Києві, де відбудеться церемонія вручення відзнаки Проривний продукт року.

Організатори саміту оголосили конкурс серед компаній, що створюють їжу нового покоління.

Його мета — підтримати інноваційні продукти та стимулювати розвиток ньюфуду в Україні.

Для виробників це шанс:

заявити про свій продукт на головному саміті індустрії;

привернути увагу закупівельників, інвесторів, дистрибуторів та експертів;

здобути офіційне визнання та почесну відзнаку.

Переможців конкурсу визначить журі, до складу якого входять власники та топменеджери провідних компаній, закупівельники роздрібних мереж і HoReCa, інвестори, експерти з інноваційної їжі та лідери думок.

Три найкращі продукти отримають нагороду під час вечірньої церемонії 22 жовтня.

Дедлайн подання заявок на конкурс: 15 жовтня.

Участь безкоштовна.

Дізнатись більше про відзнаку, критерії відбору та подати заявку можна за посиланням.

New Food Summit (22-23 жовтня, Київ та онлайн) — ключова подія про ідеї, технології та бізнеси, які змінюють ринок їжі. Головна тема цього року — Нові координати для зростання фудбізнесу.

Фото: New Food Summit

