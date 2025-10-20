В четверг, 23 октября, в Киеве состоится Украинский Женский Конгресс-2025. Это главная платформа страны, которая формирует повестку дня в гендерной сфере.

В этом году Конгресс пройдет под лозунгом Смелость быть собой и будет посвящен историям женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину.

Что известно об Украинском женском конгрессе-2025

Программа предусматривает четыре дискуссионные платформы:

Смелость быть первыми — о молодежи, инновациях и технологиях;

Смелость быть видимыми — о женщинах в сообществах и бизнесе;

Смелость быть у власти — о политическом участии и лидерстве;

Смелость быть разными — о разнообразии и инклюзии.

Во время Конгресса также состоится объявление победительницы Награды имени Мэри О’Хейген, которую ежегодно вручает Украинский Женский Конгресс. В УЖК намекнули, что в этом году Награду получит женщина с самым теплым позывным в Вооруженных Силах Украины.

— В этом году наш Конгресс пройдет под лозунгом Смелость быть собой. Победительница нашей награды именно такая — смелая, и ее смелость ведет за собой других. Поэтому не пропустите трансляцию Украинского женского конгресса 23 октября! — отметила соучредительница и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

Соучредительница УЖК, народный депутат Мария Ионова подчеркнула, что во время Конгресса истории смелых женщин станут видимыми.

Ведь именно эти истории ежедневно меняют страну, вдохновляют на новые свершения и дают ролевые модели для молодежи, — отметила Ионова.

— Смелость быть собой — это истории женщин, которые живут, работают и берут на себя ответственность, несмотря на войну. Это также смелость помогать другим быть смелыми, — добавила соучредительница Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Организаторы обещают секретных гостей и неожиданные форматы выступлений, которые станут частью программы этого года.

Украинский Женский Конгресс-2025 пройдет в офлайн и онлайн форматах. Прямая трансляция будет доступна с 10:00 в четверг, 23 октября, на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.

Украинский Женский Конгресс — это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году.

Благодаря деятельности Конгресса в Украине, в частности, был отменен запрет на 450 «мужских» профессий для женщин, принята гендерная квота на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.

