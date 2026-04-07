7 апреля в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался отбор на бюджетную дотацию на содержание поголовья коров.

Как получить дотацию на содержание коров, когда подавать заявку и кто может это сделать в 2026 году

Кто может получить дотации на содержание коров и какую сумму

Дотации на содержание коров доступны для аграриев, которые содержат от трех до ста коров всех направлений производительности.

Стоит отметить, что в 2026 году право на выплаты имеют только те, кто не получал ее в 2025 году.

Для тех, кто уже получил дотации в прошлом году указанное направление будет не активным в Государственном аграрном реестре.

Дотация на коров 2026 предоставляется в размере 7 000 грн на одну голову.

Когда начнется прием заявок на дотации за коров

Дотация предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабмина № 918 от 16 августа 2022 года.

Отбор заявок на получение дотации для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности начался 7 апреля 2026 года.

Подать заявку могут лица, которые являются гражданами Украины и отвечают определенным условиям, в частности:

  • не находятся в процедуре банкротства или ликвидации в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства;
  • не были осуждены, не имеют открытых уголовных производств, неснятой или непогашенной судимости, а также не находятся в розыске;
  • к ним не применялись санкции или ограничительные меры согласно Закону Украины О санкциях;
  • на момент подачи заявки фактически не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях, где продолжаются боевые действия, на временно оккупированных территориях, а также на территориях, определенных перечнем Минреинтеграции, где боевые действия не завершены или до сих пор продолжается временная оккупация;
  • не имеют налоговой задолженности перед бюджетом;
  • не осуществляют предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.

Как получить дотации на содержание коров

Прием заявок на дотации за коров происходит через Государственный аграрный реестр в личном электронном кабинете.

Форма заявки утверждена Министерством агрополитики с учетом требований статьи 40 закона Украины Об административной процедуре.

Чтобы подать заявку необходимо выполнить следующие действия:

  • Войдите в личный кабинет Государственного аграрного реестра.
  • В разделе Животные проверьте актуальность данных по вашему поголовью. Для ориентировочного расчета дотайии выберите только категорию Корова.
  • Перейдите на вкладку Доступные программы, найдите нужную программу и нажмите кнопку Подать заявку.
  • Заполните опросник и дайте согласие на проверку предоставленных вами данных.
  • Система автоматически сформирует заявку по утвержденной форме. Проверьте данные и подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП).

После проверки вашей заявки специалистами Укргосфонда, в случае положительного решения, вам будет отправлен договор для подписи. Финансовая помощь будет перечислена на указанный вами банковский счет.

Как зарегистрироваться на сайте и получить дотацию на содержание коров:

Фото: скриншот з сайту / ДАР

Если при подаче заявления на получение дотации на содержание коров возникли вопросы, обращайтесь в контакт-центр ДАР: по телефону 044-339-92-15, на электронную почту support@dar.gov.ua, или в региональное отделение Укргосфонда по месту регистрации.

Источник: Государственный аграрный реестр

