Дотация на коров 2026: как получить 7 тыс. грн на содержание крупного рогатого скота
7 апреля в Государственном аграрном реестре (ГАР) начался отбор на бюджетную дотацию на содержание поголовья коров.
Как получить дотацию на содержание коров, когда подавать заявку и кто может это сделать в 2026 году
Кто может получить дотации на содержание коров и какую сумму
Дотации на содержание коров доступны для аграриев, которые содержат от трех до ста коров всех направлений производительности.
Стоит отметить, что в 2026 году право на выплаты имеют только те, кто не получал ее в 2025 году.
Для тех, кто уже получил дотации в прошлом году указанное направление будет не активным в Государственном аграрном реестре.
Дотация на коров 2026 предоставляется в размере 7 000 грн на одну голову.
Когда начнется прием заявок на дотации за коров
Дотация предоставляется в соответствии с Порядком использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для оказания поддержки фермерским хозяйствам и другим производителям сельскохозяйственной продукции, утвержденного постановлением Кабмина № 918 от 16 августа 2022 года.
Отбор заявок на получение дотации для содержания крупного рогатого скота (коров) всех направлений производительности начался 7 апреля 2026 года.
Подать заявку могут лица, которые являются гражданами Украины и отвечают определенным условиям, в частности:
- не находятся в процедуре банкротства или ликвидации в соответствии с Кодексом Украины по процедурам банкротства;
- не были осуждены, не имеют открытых уголовных производств, неснятой или непогашенной судимости, а также не находятся в розыске;
- к ним не применялись санкции или ограничительные меры согласно Закону Украины О санкциях;
- на момент подачи заявки фактически не находятся и не осуществляют хозяйственную деятельность на территориях, где продолжаются боевые действия, на временно оккупированных территориях, а также на территориях, определенных перечнем Минреинтеграции, где боевые действия не завершены или до сих пор продолжается временная оккупация;
- не имеют налоговой задолженности перед бюджетом;
- не осуществляют предпринимательской деятельности на территории Российской Федерации или Республики Беларусь.
Как получить дотации на содержание коров
Прием заявок на дотации за коров происходит через Государственный аграрный реестр в личном электронном кабинете.
Форма заявки утверждена Министерством агрополитики с учетом требований статьи 40 закона Украины Об административной процедуре.
Чтобы подать заявку необходимо выполнить следующие действия:
- Войдите в личный кабинет Государственного аграрного реестра.
- В разделе Животные проверьте актуальность данных по вашему поголовью. Для ориентировочного расчета дотайии выберите только категорию Корова.
- Перейдите на вкладку Доступные программы, найдите нужную программу и нажмите кнопку Подать заявку.
- Заполните опросник и дайте согласие на проверку предоставленных вами данных.
- Система автоматически сформирует заявку по утвержденной форме. Проверьте данные и подпишите документ квалифицированной электронной подписью (КЭП).
После проверки вашей заявки специалистами Укргосфонда, в случае положительного решения, вам будет отправлен договор для подписи. Финансовая помощь будет перечислена на указанный вами банковский счет.
Если при подаче заявления на получение дотации на содержание коров возникли вопросы, обращайтесь в контакт-центр ДАР: по телефону 044-339-92-15, на электронную почту support@dar.gov.ua, или в региональное отделение Укргосфонда по месту регистрации.
Источник: Государственный аграрный реестр