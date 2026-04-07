7 квітня у Державному аграрному реєстрі (ДАР) розпочався добір на бюджетну дотацію на утримання поголів′я корів.

Хто може отримати дотації на утримання корів та яку суму

Дотації на утримання корів доступні для агровиробників, які утримують від трьох до ста корів усіх напрямів продуктивності.

Варто зазначити, що у 2026 році право на виплати мають лише ті, хто не отримував її у 2025 році.

Для тих, хто вже отримав дотації торік зазначений напрям буде неактивним у Державному аграрному реєстрі.

Дотація на корів 2026 надається у розмірі 7 000 грн на одну голову.

Коли почнеться прийом заявок на дотації за корів

Дотація надається відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженого постановою Кабміну №918 від 16 серпня 2022 року.

Добір заявок на отримання дотації для утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності почався 7 квітня 2026 року.

Подати заявку можуть особи, які є громадянами України та відповідають певним умовам, зокрема:

не перебувають у процедурі банкрутства або ліквідації відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства;

не були засуджені, не мають відкритих кримінальних проваджень, незнятої або непогашеної судимості, а також не перебувають у розшуку;

до них не застосовувалися санкції чи обмежувальні заходи згідно із Законом України Про санкції

на момент подання заявки фактично не знаходяться та не здійснюють господарську діяльність на територіях, де тривають бойові дії, на тимчасово окупованих територіях, а також на територіях, визначених переліком Мінреінтеграції, де бойові дії не завершені або досі триває тимчасова окупація;

не мають податкової заборгованості перед бюджетом;

не здійснюють підприємницької діяльності на території Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Як отримати дотації на утримання корів

Прийом заявок на дотації за корів відбувається через Державний аграрний реєстр в особистому електронному кабінеті.

Форма заявки затверджена Міністерством агрополітики з урахуванням вимог статті 40 закону України Про адміністративну процедуру.

Щоб подати заявку необхідно виконати такі дії:

Увійдіть до особистого кабінету

У розділі Тварини перевірте актуальність даних щодо вашого поголів’я. Для орієнтовного розрахунку дотації оберіть лише категорію Корова.

перевірте актуальність даних щодо вашого поголів’я. Для орієнтовного розрахунку дотації оберіть лише категорію Корова. Перейдіть до вкладки Доступні програми , знайдіть потрібну програму і натисніть кнопку Подати заявку .

, знайдіть потрібну програму і натисніть кнопку . Заповніть опитувальник та дайте згоду на перевірку наданих вами даних.

Система автоматично сформує заявку за затвердженою формою. Перевірте дані та підпишіть документ кваліфікованим електронним підписом (КЕП).

Після перевірки вашої заявки фахівцями Укрдержфонду, у разі позитивного рішення, вам буде надіслано договір для підпису. Фінансова допомога буде перерахована на вказаний вами банківський рахунок.

Якщо за подання заяви на отримання дотації на утримання корів виникли питання, звертайтесь до контакт-центру ДАР за номером 044-339-92-15, на електронну пошту support@dar.gov.ua, або до регіонального відділення Укрдержфонду за місцем реєстрації.

Джерело: Державний аграрний реєстр

