Можно ли выехать за границу с 3 группой инвалидности: комментарий юриста
В соответствии с Правилами пересечения государственной границы, на выезд во время военного положения имеют право граждане Украины с определенной группой инвалидности, а также лица, которые их сопровождают.
Можно ли выехать за границу человеку с 3 группой инвалидности в 2026 году — в материале Фактов ICTV.
Могут ли люди с инвалидностью 3 группы выехать за границу в 2026 году
Юрист Андрей Лавренюк отметил, что в соответствии с Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, люди с инвалидностью I, II, III группы имеют право на выезд за границу без ограничений.
То есть, установление 3 группы инвалидности для военнообязанного мужчины предоставляет ему право свободно пересекать границу в условиях военного положения.
Основания для выезда за границу человека с инвалидностью III группы:
- лечение;
- обучение;
- отдых;
- работа;
- личные причины.
Согласно закону Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации, начиная с 18 мая 2024 года, для пересечения границы необходимо предоставить полный пакет документов, подтверждающих установление 3 группы инвалидности и снятие с воинского учета.
Также работники пограничной службы Украины тщательно проверяют наличие военноучетных документов у лиц, имеющих право на выезд за границу.
Таким образом, человек, который имеет отсрочку, которая дает ему право на пересечение границы, или исключен с воинского учета, должен предоставлять для проверки военно-учетный документ, где будут прописаны основания получения отсрочки.
Решение о разрешении на пересечение границы для мужчин с инвалидностью принимают представители пограничной службы в пункте пропуска после проверки документов.
Выезд за границу лица с инвалидностью 3 группы: необходимые документы
Для того, чтобы военнообязанный человек мог пересечь границу и выехать из Украины во время военного положения, ему необходимо предоставить полный пакет документов.
Лицо с инвалидностью должно иметь при себе и предоставить следующие документы:
- заграничный паспорт;
- удостоверение, подтверждающее статус лица с инвалидностью;
- пенсионное удостоверение или документ, подтверждающий назначение социальной помощи в связи с инвалидностью.
Обратите внимание, документ об установлении инвалидности должен быть выдан именно в Украине. Если 3 группу инвалидности назначили за рубежом, то человек с такой справкой не сможет выехать из Украины.
В 2026 году представители ГПСУ при пересечении границы также требуют:
- справку из ТЦК или выписку из протокола ТЦК о принятом решении об отсрочке/снятии с воинского учета и т.п.;
- военно-учетный документ с записью об отсрочке или снятии с учета.
Отказать в пересечении государственной границы лицу с инвалидностью 3 группы могут в следующих случаях:
- лицо не имеет документов, подтверждающих его личность и гражданство Украины;
- лицо не имеет при себе документов, подтверждающих инвалидность 3 группы;
- лицо имеет запрет на выезд за границу, установленный судом или другим органом государственной власти;
- лицо является обвиняемым или подозреваемым в совершении преступления, в отношении которого осуществляется расследование или судебное производство.
В случае отказа в пересечении государственной границы человеку с инвалидностью 3 группы пограничный контрольный орган обязан предоставить письменное объяснение с основаниями отказа.
Если человек не согласен с таким решением, он имеет право обжаловать отказ в пересечении государственной границы в суде, отметил юрист.