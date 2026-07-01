Чи можна виїхати за кордон з 3 групою інвалідності: коментар юриста
Відповідно до Правил перетинання державного кордону, на виїзд під час воєнного стану мають право громадяни України з певною групою інвалідності, а також особи, що їх супроводжують.
Чи можна виїхати за кордон людині з 3 групою інвалідності у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Чи можуть люди з інвалідністю 3 групи виїхати за кордон у 2026 році
Юрист Андрій Лавренюк зазначив, що відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи мають право на виїзд за кордон без обмежень.
Тобто, встановлення 3 групи інвалідності для військовозобов’язаного чоловіка надає йому право вільно перетинати кордон в умовах воєнного стану. Кількість перетинів кордону — необмежена.
Підстави для виїзду за кордон людини з інвалідністю ІІІ групи:
- лікування;
- навчання;
- відпочинок;
- робота;
- особисті причини.
Згідно з законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, для перетину кордону необхідно надати певний пакет документів, що підтверджує встановлення 3 групи інвалідності та зняття з військового обліку.
Також працівники прикордонної служби України ретельно перевіряють наявність військово облікових документів у осіб, які мають право на виїзд за кордон.
Таким чином, чоловік, який має право на відстрочку, яка надає йому право на перетин кордону, або виключений з військового обліку, має надати для перевірки військово-обліковий документ де будуть прописані підстави отримання відстрочки.
Рішення про дозвіл на перетин кордону для чоловіків з інвалідністю приймають представники прикордонної служби у пункті пропуску після перевірки документів.
Виїзд за кордон особи з інвалідністю 3 групи: необхідні документи
Для того, щоб військовозобов’язаний чоловік міг перетнути кордон та виїхати з України під час воєнного стану, йому необхідно надати повний пакет документів.
Особа з інвалідністю повинна мати з собою та надати такі документи:
- закордонний паспорт;
- посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;
- пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю.
Зверніть увагу, документ про встановлення інвалідності має бути виданий саме в Україні. Якщо 3 групу інвалідності призначили за кордоном, то чоловік з такою довідкою не зможе виїхати з України.
У 2026 році представники ДПСУ під час перетину кордону також вимагають:
- довідку з ТЦК або витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки/зняття з військового обліку тощо;
- військово-обліковий документ із записом про відстрочку або зняття з обліку.
Відмовити у перетині державного кордону особі з інвалідністю 3 групи можуть у таких випадках:
- особа не має документів, що підтверджують її особу та громадянство України;
- особа не має з собою документів, що підтверджують інвалідність 3 групи;
- особа має заборону на виїзд за кордон, встановлену судом або іншим органом державної влади;
- особа є обвинуваченим або підозрюваним у вчиненні злочину, щодо якого здійснюється розслідування або судове провадження.
У разі відмови у перетині державного кордону людині з інвалідністю 3 групи прикордонний контрольний орган зобов’язаний надати письмове пояснення з підставами відмови.
Якщо людина не згодна з таким рішенням, вона має право оскаржити відмову у перетині державного кордону в суді, зазначив юрист.