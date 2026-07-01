Відповідно до Правил перетинання державного кордону, на виїзд під час воєнного стану мають право громадяни України з певною групою інвалідності, а також особи, що їх супроводжують.

Чи можна виїхати за кордон людині з 3 групою інвалідності у 2026 році — читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи можуть люди з інвалідністю 3 групи виїхати за кордон у 2026 році

Юрист Андрій Лавренюк зазначив, що відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, люди з інвалідністю І, ІІ, ІІІ групи мають право на виїзд за кордон без обмежень.

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Тобто, встановлення 3 групи інвалідності для військовозобов’язаного чоловіка надає йому право вільно перетинати кордон в умовах воєнного стану. Кількість перетинів кордону — необмежена.

Підстави для виїзду за кордон людини з інвалідністю ІІІ групи:

лікування;

навчання;

відпочинок;

робота;

особисті причини.

Згідно з законом України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, для перетину кордону необхідно надати певний пакет документів, що підтверджує встановлення 3 групи інвалідності та зняття з військового обліку.

Також працівники прикордонної служби України ретельно перевіряють наявність військово облікових документів у осіб, які мають право на виїзд за кордон.

Таким чином, чоловік, який має право на відстрочку, яка надає йому право на перетин кордону, або виключений з військового обліку, має надати для перевірки військово-обліковий документ де будуть прописані підстави отримання відстрочки.

Рішення про дозвіл на перетин кордону для чоловіків з інвалідністю приймають представники прикордонної служби у пункті пропуску після перевірки документів.

Виїзд за кордон особи з інвалідністю 3 групи: необхідні документи

Для того, щоб військовозобов’язаний чоловік міг перетнути кордон та виїхати з України під час воєнного стану, йому необхідно надати повний пакет документів.

Особа з інвалідністю повинна мати з собою та надати такі документи:

закордонний паспорт;

посвідчення, що підтверджує статус особи з інвалідністю;

пенсійне посвідчення або документ, що підтверджує призначення соціальної допомоги у зв’язку з інвалідністю.

Зверніть увагу, документ про встановлення інвалідності має бути виданий саме в Україні. Якщо 3 групу інвалідності призначили за кордоном, то чоловік з такою довідкою не зможе виїхати з України.

У 2026 році представники ДПСУ під час перетину кордону також вимагають:

довідку з ТЦК або витяг із протоколу ТЦК про ухвалене рішення щодо відстрочки/зняття з військового обліку тощо;

військово-обліковий документ із записом про відстрочку або зняття з обліку.

Відмовити у перетині державного кордону особі з інвалідністю 3 групи можуть у таких випадках:

особа не має документів, що підтверджують її особу та громадянство України;

особа не має з собою документів, що підтверджують інвалідність 3 групи;

особа має заборону на виїзд за кордон, встановлену судом або іншим органом державної влади;

особа є обвинуваченим або підозрюваним у вчиненні злочину, щодо якого здійснюється розслідування або судове провадження.

У разі відмови у перетині державного кордону людині з інвалідністю 3 групи прикордонний контрольний орган зобов’язаний надати письмове пояснення з підставами відмови.

Якщо людина не згодна з таким рішенням, вона має право оскаржити відмову у перетині державного кордону в суді, зазначив юрист.

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