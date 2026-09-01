Орден Данила Галицького виготовляється зі срібла і має форму рівностороннього хреста, краї якого увігнуті всередину. Сторони хреста покрито синьою емаллю. У центрі — круглий емалевий медальйон світло-червоного кольору, із позолоченим зображенням профілю Данила Галицького й написом у нижній частині Данило Галицький. Орден Данила Галицького одноступеневий. Його девіз — Батьківщина і честь.

Кому вручають Орден Данила Галицького та які пільги дає ця нагорода — читайте в нашому матеріалі.

Орден Данила Галицького: що це та кому вручають

Орден Данила Галицького — це державна нагорода України, що призначена для нагородження військовослужбовців Збройних сил України та інших військових формувань і державних службовців за сумлінне та бездоганне служіння Українському народу та значний особистий внесок у розбудову України.

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Особа, нагороджена орденом Данила Галицького, іменується кавалером ордена Данила Галицького. Нагородженій особі вручається знак ордена та орденська книжка.

Орденом Данила Галицького нагороджуються лише громадяни України. Вручення відзнаки відбувається тільки один раз. Також нагородження орденом Данила Галицького може відбутися посмертно.

Відзнаку носять на грудях зліва і за наявності у особи інших орденів України знак ордена Данила Галицького розміщують після них.

Орден Данила Галицького: які пільги передбачено

Доплата до пенсії за ордени нараховується з основного розміру пенсії. Сума надбавок коливається від 20 до 40% і залежить від визначених заслуг перед державою.

Пенсія з надбавками нараховується протягом усього часу, на який покладені виплати цього виду. Якщо пенсія виплачується за віком, то надбавки нараховуються довічно. У разі пенсійного нарахування по інвалідності – на весь період інвалідності.

Після смерті людини, яка отримувала пенсійні виплати за особливі заслуги, Закон передбачає нарахування надбавок непрацездатним членам сім’ї померлого. Розмір таких нарахувань коливається від 70 до 90% від надбавки померлого годувальника.

Як зазначили юристи системи безоплатної правничої допомоги, враховуючи наказ Міністерства соціальної політики України №2054 від 27.12.2017 року Про затвердження схеми визначення розмірів надбавок до пенсії, на яку має право особа згідно із законом, залежно від заслуг перед Україною відповідно до Закону України Про пенсії за особливі заслуги особи, нагороджені орденом Данила Галицького, мають право на пенсію за особливі заслуги перед Україною в розмірі 23%.

Фото: Суспільне Новини

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