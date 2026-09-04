Выплаты военным по увольнению 2026: о чем следует знать

Что нужно для того, чтобы получить денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество

Денежная помощь: сумма

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Денежная компенсация за неиспользованный отпуск: как выплачивается

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Общая мобилизация и военное положение в Украине продолжаются с 24 февраля 2022 года. О том, какую помощь и выплаты могут получить украинские военные после демобилизации – читайте в материале Фактов ICTV.

Выплаты военным по увольнению 2026: о чем следует знать

Адвокат Владислав Кормушин утверждает, что в 2026 году военнослужащие по закону имеют право на социальную защиту, выплаты и компенсации, гарантированные государством. Увольняясь со службы, военные имеют право на выплаты, а именно:

денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество;

единовременную денежную помощь;

единовременную денежную помощь мобилизованным;

денежную компенсацию за неиспользованный отпуск;

денежную помощь для оздоровления;

материальную помощь в решении социально-бытовых вопросов.

Важно, что денежная компенсация стоимости за неполученное вещное имущество выплачивается всем освобождаемым со службы военнослужащим (кроме срочников и курсантов).

Порядок выплаты единовременного денежного пособия при увольнении военнослужащих (в том числе мобилизованных) со службы в военное время следующий:

Военнослужащим (кроме военнослужащих по призыву), которые увольняются со службы по состоянию здоровья, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

В случае увольнения с военной службы по возрасту, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий, окончанием срока контракта, в связи с прямым подчинением близкому лицу, систематическим невыполнением условий контракта командованием, а также в связи с наступлением особого периода и нежеланием продолжать военную службу военнослужащим-женщиной, имеющей ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, единовременное денежное пособие при увольнении с военной службы выплачивается в размере 50% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный год службы без учета вознаграждений.

Военнослужащим, которые были призваны на военную службу по призыву по мобилизации, на особый период или на военную службу по призыву лиц из числа резервистов в особый период и увольняются со службы, выплачивается единовременное денежное пособие в размере 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного обеспечения без учета вознаграждений.

Что нужно для того, чтобы получить денежную компенсацию стоимости за неполученное вещное имущество

Для получения компенсации необходимо получить справку о стоимости неполученного вещевого имущества по форме, утвержденной постановлением Кабмина №178 от 16 марта 2016 года. Справка выдается вещевой службой воинской части, рассчитывается по стоимости имущества на 1 января текущего года.

Далее следует написать рапорт о компенсации за неполученное имущество, в которое добавить оригинал справки о его стоимости.

Основанием для выплаты будет приказ командира части, выдаваемого по результату рассмотрения рапорта, и в котором указывается размер денежной компенсации.

Приказ станет основанием для выплаты средств. Военнослужащие после увольнения могут получать 50% месячного денежного довольствия за календарный год службы. Выплату получают все военнослужащие, кроме срочников, увольняемых со службы по состоянию здоровья.

Также выплату получают военные, при наличии выслуги 10 календарных лет и более, если они увольняются по возрасту, в связи с сокращением штабов или проведением организационных мероприятий, истечением срока контракта, систематическим невыполнением условий контракта командованием.

Денежная помощь: сумма

Военные, которые увольняются со службы, имеют право на денежные компенсации — в частности, и на единовременную денежную помощь (ЕДП). Есть несколько видов такой выплаты. Они зависят от основания, по которому увольняется военный, и от того, проходил он службу по контракту или мобилизации.

Военнослужащим, которые были призваны на военную службу во время мобилизации и увольняются со службы, выплачивается единовременная денежная помощь в размере 4% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный месяц службы, но не менее 25% месячного денежного довольствия.

Пособие выплачивается из расчета месячного денежного довольствия, без учета дополнительных вознаграждений. К расчету пособия исчисляются только полные месяцы службы.

Основанием для выплаты является приказ командира части об исключении из списков личного состава воинской части, где должна быть указана выслуга лет из расчета которой выплачивается помощь.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск: как выплачивается

Компенсация выплачивается за все неиспользованные дни основного ежегодного отпуска и дополнительного отпуска, в том числе за прошлые годы, независимо от оснований увольнения.

А также дополнительного отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка — лицо с инвалидностью с детства подгруппы А I группы.

Компенсация за неиспользованный отпуск рассчитывается: исходя из должностного оклада, исходя из оклада по воинскому званию, учитывая надбавку за выслугу лет, учитывая ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия с учетом изменения выслуги лет и норм денежного довольствия, которые военнослужащий получил по последней занимаемой штатной должности.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

По словам юриста, для получения этой компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска следует обратиться с соответствующим рапортом, в котором обязательно указать норму закона, предусматривающую такую компенсацию.

В случае получения отказа в выплате компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска, лицо уволено со службы, имеет право обращаться с административным иском в суд.

Военнослужащим, уволенным с военной службы, которые имели право на денежную помощь для оздоровления, и не получили ее в течение года, выплата осуществляется на основании приказа командира воинской части об исключении военнослужащего из списков личного состава с объявлением о выплате.

Сумма определяется исходя из должностного оклада, оклада по воинскому званию, из надбавки за выслугу лет и ежемесячных дополнительных видов денежного довольствия.

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