Виплати військовим по звільненню 2026:про що варто знати

Що потрібно для того аби отримати грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно

Грошова допомога: сума

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Грошова компенсація за невикористану відпустку: як виплачується

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Загальна мобілізація та воєнний стан в Україні тривають з 24 лютого 2022 року. Про те, яку допомогу і виплати можуть отримати українські військові після демобілізації – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Виплати військовим по звільненню 2026: про що варто знати

Адвокат Владислав Кормушин стверджує, що у 2026 році військовослужбовці за законом мають право на соціальний захист, виплати та компенсації, які гарантує держава.

Звільняючись зі служби, військові мають право на виплати, а саме:

грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно;

одноразову грошову допомогу;

одноразову грошову допомогу мобілізованим;

грошову компенсацію за невикористану відпустку;

грошову допомогу для оздоровлення;

матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань.

Важливо, що грошова компенсація вартості за неотримане речове майно, виплачується всім військовослужбовцям, які звільняються зі служби (окрім строковиків та курсантів).

Порядок виплати одноразової грошової допомоги при звільненні військовослужбовців (в тому числі мобілізованих) зі служби у воєнний час такий:

Військовослужбовцям (крім військовослужбовців за призивом), які звільняються зі служби за станом здоров’я, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби без урахування винагород.

У разі звільнення з військової служби за віком, у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, у зв’язку з прямим підпорядкуванням близькій особі, систематичним невиконанням умов контракту командуванням, а також у зв’язку з настанням особливого періоду та небажанням продовжувати військову службу військовослужбовцем-жінкою, яка має дитину (дітей) віком до 18 років, одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби виплачується в розмірі 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби за наявності вислуги десять календарних років та більше.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період та звільняються із служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення без урахування винагород.

Що потрібно для того аби отримати грошову компенсацію вартості за неотримане речове майно

Для одержання компенсації необхідно отримати довідку про вартість неотриманого речового майна за формою затвердженої постановою Кабміну №178 від 16 березня 2016 року. Довідка видається речовою службою військової частини, розраховується за вартістю майна станом на 1 січня поточного року.

Далі слід написати рапорт про компенсацію за неотримане майно, до якого додати оригінал довідки про його вартість.

Підставою для виплати буде наказ командира частини, який видається за результатом розгляду рапорту і де зазначається розмір грошової компенсації.

Наказ буде підставою для виплати коштів. Військовослужбовці після звільнення можуть отримувати 50% місячного грошового забезпечення за календарний рік служби. Виплату отримують всі військовослужбовці, окрім строковиків, які звільняються зі служби за станом здоров’я.

Також виплату отримують військові, за наявності вислуги 10 календарних років і більше, якщо вони звільняються за віком, у зв’язку зі скороченням штабів або проведенням організаційних заходів, закінченням строку контракту, систематичним невиконанням умов контракту командуванням.

Грошова допомога: сума

Військові, які звільняються зі служби, мають право на грошові компенсації – зокрема, і на одноразову грошову допомогу (ОГД). Є декілька видів такої виплати. Вони залежать від підстави, за якою звільняється військовий, та від того, проходив він службу за контрактом чи мобілізацією.

Військовослужбовцям, які були призвані на військову службу під час мобілізації та звільняються зі служби, виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 4% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний місяць служби, але не менш як 25% місячного грошового забезпечення.

Допомога виплачується з розрахунку місячного грошового забезпечення, без урахування додаткових винагород. До розрахунку допомоги вираховуються тільки повні місяці служби.

Підставою для виплати є наказ командира частини про виключення зі списків особового складу військової частини, в якому має бути зазначена вислуга років з розрахунку якої виплачується допомога.

Грошова компенсація за невикористану відпустку: як виплачується

Компенсація виплачується за всі невикористані дні основної щорічної відпустки, та додаткової відпустки, зокрема за минулі роки, незалежно від підстав звільнення. А також додаткової відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи.

Компенсація за невикористану відпустку розраховується: виходячи з посадового окладу, виходячи з окладу за військовими званням, враховуючи надбавку за вислугу років, враховуючи щомісячні додаткові види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення, які військовослужбовець отримав за останньою займаного штатною посадою.

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

За словами юриста, для одержання цієї компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, слід звернутися з відповідним рапортом, в якому обов’язково вказати норму закону, що передбачає таку компенсацію.

В разі отримання відмови у виплаті компенсації за невикористані дні додаткової відпустки, особа звільнена зі служби, має право звертатися з адміністративним позовом до суду.

Військовослужбовцям, звільненим із військової служби, які мали право на грошову допомогу для оздоровлення, та не отримали її протягом року, виплата здійснюється на підставі наказу командира військової частини про виключення військовослужбовця зі списків особового складу з оголошенням про виплату.

Сума визначається з посадового окладу, окладу за військовим званням, з надбавки за вислугу років і щомісячних додаткових видів грошового забезпечення.

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