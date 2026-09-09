В Украине изменили подход к воздушным тревогам, разделив их на два уровня опасности. Желтый уровень касается атаки дронов, а красный – ракетной или комбинированной угрозы. Такое разграничение должно дать бизнесу возможность не останавливать работу там, где это безопасно.

Работает ли Аврора во время тревоги и при каких условиях магазины закрываются, читайте в материале Фактов ICTV.

Работает ли Аврора во время воздушной тревоги

Магазины Аврора закрываются во время воздушной тревоги. После оглашения опасности работники прекращают обслуживание покупателей и просят покинуть помещение. После отбоя работу возобновляют.

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Именно так сегодня работает сеть, поэтому на вопрос работает магазин Аврора во время тревоги ответ — нет.

Как работает магазин Аврора во время тревоги

В компании делают акцент на безопасности работников и посетителей. Поэтому во время сигнала опасности торговый зал освобождают, а сотрудники покидают магазин.

Тему обсуждали и сами покупатели. В августе в Запорожье в соцсетях возникла дискуссия из-за ситуации в одном из магазинов Аврора во время угрозы удара КАБами. Посетители рассказывали, что после оглашения тревоги работники попросили их выйти из помещения. Среди людей были дети, а вопрос безопасного места после выхода стал причиной возмущения.

Закрывается ли магазин Аврора во время тревоги: что может измениться

Да, магазин Аврора закрывается во время тревоги. Это правило действует на время воздушной опасности, а после ее завершения магазины возвращаются к работе.

При этом новое разделение тревог на желтый и красный уровни может повлиять на дальнейший порядок работы бизнеса.

При желтом уровне предприятиям разрешили не прекращать работу, но только при условии, что у них есть необходимые протоколы безопасности и они могут защитить работников и клиентов. Поэтому в дальнейшем сети могут пересматривать свои правила.

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