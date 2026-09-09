В Україні змінили підхід до повітряних тривог, розділивши їх на два рівні небезпеки. Жовтий рівень стосується атаки дронів, а червоний — ракетної або комбінованої загрози. Таке розмежування має дати бізнесу можливість не зупиняти роботу там, де це безпечно.

Чи працює Аврора під час тривоги і за яких умов магазини зачиняються, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Чи працює Аврора під час повітряної тривоги

Магазини Аврора під час повітряної тривоги зачиняються. Після оголошення небезпеки працівники припиняють обслуговування покупців і просять залишити приміщення. Після відбою роботу відновлюють.

Зараз дивляться

Саме так сьогодні працює мережа, тому на запитання чи працює магазин Аврора під час тривоги відповідь — ні.

Як працює магазин Аврора під час тривоги

У компанії наголошують на безпеці працівників та відвідувачів. Тому під час сигналу небезпеки торговельний зал звільняють, а співробітники залишають магазин.

Тему обговорювали і самі покупці. У серпні у Запоріжжі в соцмережах виникла дискусія через ситуацію в одному з магазинів Аврора під час загрози удару КАБами. Відвідувачі розповідали, що після оголошення тривоги працівники попросили їх вийти з приміщення. Серед людей були діти, а питання безпечного місця після виходу стало причиною обурення.

Чи закривається магазин Аврора під час тривоги: що може змінитися

Так, наразі магазин Аврора закривається під час тривоги. Це правило діє на час повітряної небезпеки, після її завершення магазини повертаються до роботи.

При цьому новий поділ тривог на жовтий і червоний рівні може вплинути на подальший порядок роботи бізнесу.

За жовтого рівня підприємствам дозволили не припиняти роботу, але лише за умови, що вони мають необхідні протоколи безпеки та можуть захистити працівників і клієнтів. Тому надалі мережі можуть переглядати свої правила.

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