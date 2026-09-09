Из-за военного положения в Украине и мобилизации действуют и другие правила пересечения границы, в частности для мужчин от 18 до 60 лет. В целом мужчинам этого возраста запрещено покидать территорию страны.

Может ли мужчина, у которого нет военного билета, выехать за границу в 2026 году, даже если у него есть отсрочка, читайте в материале Фактов ICTV.

Согласно законодательству, существует перечень необходимых документов при пересечении границы, но кроме определенного пакета документов для каждой категории лиц, при выезде из Украины необходимо иметь военно-учетный документ (ВОД).

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Воспитывают детей самостоятельно

Если мужчина самостоятельно воспитывает ребенка до 18 лет, то необходимо будет показать свидетельство о рождении ребенка, а также документы, подтверждающие, что он является отцом-одиночкой: свидетельство о смерти матери; документ, подтверждающий, что мать признана безвестно отсутствующей, или объявление матери умершей; решение суда о лишении матери родительских прав.

Мужчины, которых исключили с учета по состоянию здоровья

Для выезда, кроме стандартного набора документов, в частности справки ТЦК и военно-учетного документа, стоит иметь с собой решение военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе или справку об инвалидности.

Мужчины с инвалидностью — I, II, III группы

Мужчина должен предъявить справку, в которой указана группа инвалидности, удостоверение, подтверждающее такой статус, и документ, подтверждающий назначение социальной помощи, в частности это может быть пенсионное удостоверение. Стоит отметить, что эти документы должны быть выданы в Украине. Если же мужчине группа инвалидности была установлена за границей, выехать, к сожалению, он не сможет.

Военнослужащие, которые направляются на лечение, реабилитацию или обучение за границу

Необходимо иметь направление на лечение, а также письмо от Министерства здравоохранения, в котором указано, что иностранное учреждение принимает вас на лечение или реабилитацию. Что касается обучения, то о необходимых документах вас должна проинформировать воинская часть, которая занимается командированием за границу.

Мужчины, которые сопровождают людей с инвалидностью I или II группы или больного родственника

С собой стоит иметь документ, утвержденный врачебно-консультативной комиссией, или заключение врача. Обратите внимание, что пересечь границу вам разрешат только в сопровождении человека с инвалидностью. В противном случае в выезде будет отказано. Эти же правила касаются случая, когда вы хотите выехать для ухода за больными родственниками — женой, детьми или родителями.

Мужчины, которые имеют троих и более детей до 18 лет

Кроме стандартного набора документов, мужчина должен предоставить свидетельства о рождении детей; решение органа опеки или удостоверение отца многодетной семьи; свидетельство о браке или расторжении брака.

Более того, пересечь границу вам разрешат только в том случае, если все дети до 18 лет находятся на вашем содержании. В частности, документы, подтверждающие этот факт, также стоит предоставить пограничникам.

Самого факта отцовства недостаточно — право на отсрочку должно быть оформлено и подтверждено в военно-учетном документе.

Спортсмены и тренеры

На официальные соревнования или тренировочные сборы могут выезжать спортсмены и тренеры, но для этого необходимо иметь разрешение. Соответствующее решение можно получить от Министерства спорта.

Работники культуры

Целью выезда могут быть сбор средств, благотворительные концерты или представление Украины в мире, например конкурс Евровидение. Для этого необходимо получить разрешение, официальный запрос на выезд и приглашение от организаторов мероприятия за границей.

Что проверить перед выездом за границу людям с инвалидностью

Перед выездом за границу адвокаты советуют мужчинам, которые имеют инвалидность или сопровождают человека с инвалидностью, заранее проверить свои данные в воинском учете. Речь идет не только о документах, подтверждающих инвалидность или право на сопровождение. Важно убедиться, что в военно-учетном документе и государственных реестрах правильно указан статус человека.

В частности, стоит загрузить приложение Резерв+ и проверить собственные данные. Это важно для тех, кого ранее исключили с воинского учета. Дело в том, что раньше воинский учет велся в бумажной форме, а соответствующие изменения вносились вручную. Из-за этого информация об исключении человека с воинского учета не всегда есть в электронных реестрах.

В такой ситуации может возникнуть проблема: фактически человек уже исключен с воинского учета, но в Резерв+ он отображается как военнообязанный. Соответственно, такая же информация может содержаться и в реестре военнообязанных Оберіг.

Если человек видит такое несоответствие, его необходимо исправить до поездки. Для этого следует обратиться в ТЦК и СП и добиться внесения актуальных данных. При необходимости можно подавать письменные обращения или обращаться в ТЦК через адвоката.

Нужен ли военно-учетный документ для выезда за границу

Для мужчины, который имеет инвалидность, одного документа об инвалидности недостаточно, если он не исключен с воинского учета. В таком случае он должен иметь военно-учетный документ с соответствующими актуальными данными.

Кроме того, если основанием для выезда является отсрочка в связи с инвалидностью, стоит проверить, отображается ли эта отсрочка в военно-учетном документе и государственных реестрах.

Если человек имеет инвалидность, но информация об отсрочке не внесена в реестр или военно-учетный документ, на границе могут возникнуть проблемы с подтверждением права на выезд.

Поэтому адвокаты советуют не ждать дня поездки, а заранее проверить свой статус через Резерв+. Особенно это касается людей, которые давно не обращались в ТЦК или получили статус исключенных с воинского учета еще до появления электронной системы.

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