Учебный процесс в школах во время воздушных тревог: новые рекомендации
Министерство образования и науки Украины предоставило школам новые рекомендации по организации образовательного процесса в условиях военного положения.
Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.
Рекомендации школам по обучению в условиях войны
— Школам предложили работать с тремя базовыми моделями организации обучения – очной, комбинированной и дистанционной – и типовыми алгоритмами, которые позволяют оперативно переходить между ними в зависимости от ситуации с безопасностью и возможностей конкретного учреждения, – сообщил министр.
Рекомендации определяют порядок организации учебного дня в случае, если воздушная тревога длится на момент его начала.
В документе прописаны алгоритмы действий и на случай перебоев с электроснабжением или связью.
— Например, если укрытие оборудовано для проведения занятий, образовательный процесс может продолжаться там; если тревога застала детей и учителей на дистанционном обучении – урок после перехода всех в безопасное место может продолжиться онлайн. Для регионов с длительными воздушными тревогами нужно адаптировать дистанционные занятия так, чтобы участники сразу находились в безопасных местах. Для учеников, которые не могут присоединиться, должно быть доступно асинхронное обучение, – сообщил Бутенко.
Перед определением формата обучения учреждениям образования рекомендуют установить:
- максимальное количество людей, которые могут одновременно безопасно находиться в учреждении;
- количество учеников, для которых возможно организовать обучение в укрытии;
- способность учреждения обеспечивать дистанционный образовательный процесс;
- возможность быстро переходить между различными моделями организации обучения;
- потребность в привлечении ресурсов других учреждений или организаций громады.
Независимо от основной модели обучения каждое учреждение образования должно заранее создать систему дистанционного обучения. Она должна обеспечивать возможность перехода к дистанционному взаимодействию без дополнительной организационной подготовки.
В МОН рекомендуют школам определить единую информационно-коммуникационную среду для дистанционного обучения, доступную для всех учеников и педагогических работников.
В такой среде ученик должен в одном месте получать информацию об:
- актуальном расписании занятий;
- дате и времени проведения синхронного занятия;
- линке для подключения;
- учебных материалах к уроку;
- заданиях для самостоятельного выполнения;
- сроках и способе подачи выполненных работ;
- записях или материалах пропущенных занятий или линке на такой урок на платформе Всеукраинской школы онлайн;
- результатах проверки работ и обратной связи;
- информации о консультациях педагогических работников.
В МОН подчеркнули, что сигнал Воздушная тревога, объявленный во время дистанционного обучения, не означает автоматического прекращения образовательного процесса.
— Во время воздушной тревоги дистанционный образовательный процесс продолжается: синхронное взаимодействие может кратковременно прерываться на время перемещения участников образовательного процесса в безопасное место, а для учеников, которые не имеют возможности присоединиться к нему, обеспечивается асинхронный доступ к обучению, – говорится в рекомендациях.
Если воздушная тревога продолжается на момент начала учебного дня, ученики и работники не приходят в учреждение образования.
В таком случае учебный день начинается дистанционно по заранее подготовленному дистанционному расписанию. Об изменении формата обучения учреждение образования должно сообщить до начала первого урока.
В школе также необходимо заранее определить контрольное время, до которого возможно проведение очного обучения.
— Если отбой объявлен до контрольного времени: администрация сообщает о переходе к очному обучению. Ученикам и работникам предоставляется определенное переходное время для безопасного прибытия в учреждение, например 60 минут. Очные занятия начинаются после завершения этого времени по скорректированному расписанию, — говорится в рекомендациях.
Если отбой объявлен после контрольного времени, обучение в этот день продолжается дистанционно. Переходить на очный формат в этот день не будут.