Министерство образования и науки Украины предоставило школам новые рекомендации по организации образовательного процесса в условиях военного положения.

Об этом сообщил министр образования и науки Андрей Бутенко.

Рекомендации школам по обучению в условиях войны

— Школам предложили работать с тремя базовыми моделями организации обучения – очной, комбинированной и дистанционной – и типовыми алгоритмами, которые позволяют оперативно переходить между ними в зависимости от ситуации с безопасностью и возможностей конкретного учреждения, – сообщил министр.

Рекомендации определяют порядок организации учебного дня в случае, если воздушная тревога длится на момент его начала.

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В документе прописаны алгоритмы действий и на случай перебоев с электроснабжением или связью.

— Например, если укрытие оборудовано для проведения занятий, образовательный процесс может продолжаться там; если тревога застала детей и учителей на дистанционном обучении – урок после перехода всех в безопасное место может продолжиться онлайн. Для регионов с длительными воздушными тревогами нужно адаптировать дистанционные занятия так, чтобы участники сразу находились в безопасных местах. Для учеников, которые не могут присоединиться, должно быть доступно асинхронное обучение, – сообщил Бутенко.

Перед определением формата обучения учреждениям образования рекомендуют установить:

максимальное количество людей, которые могут одновременно безопасно находиться в учреждении;

количество учеников, для которых возможно организовать обучение в укрытии;

способность учреждения обеспечивать дистанционный образовательный процесс;

возможность быстро переходить между различными моделями организации обучения;

потребность в привлечении ресурсов других учреждений или организаций громады.

Независимо от основной модели обучения каждое учреждение образования должно заранее создать систему дистанционного обучения. Она должна обеспечивать возможность перехода к дистанционному взаимодействию без дополнительной организационной подготовки.

В МОН рекомендуют школам определить единую информационно-коммуникационную среду для дистанционного обучения, доступную для всех учеников и педагогических работников.

В такой среде ученик должен в одном месте получать информацию об:

актуальном расписании занятий;

дате и времени проведения синхронного занятия;

линке для подключения;

учебных материалах к уроку;

заданиях для самостоятельного выполнения;

сроках и способе подачи выполненных работ;

записях или материалах пропущенных занятий или линке на такой урок на платформе Всеукраинской школы онлайн;

результатах проверки работ и обратной связи;

информации о консультациях педагогических работников.

В МОН подчеркнули, что сигнал Воздушная тревога, объявленный во время дистанционного обучения, не означает автоматического прекращения образовательного процесса.

— Во время воздушной тревоги дистанционный образовательный процесс продолжается: синхронное взаимодействие может кратковременно прерываться на время перемещения участников образовательного процесса в безопасное место, а для учеников, которые не имеют возможности присоединиться к нему, обеспечивается асинхронный доступ к обучению, – говорится в рекомендациях.

Если воздушная тревога продолжается на момент начала учебного дня, ученики и работники не приходят в учреждение образования.

В таком случае учебный день начинается дистанционно по заранее подготовленному дистанционному расписанию. Об изменении формата обучения учреждение образования должно сообщить до начала первого урока.

В школе также необходимо заранее определить контрольное время, до которого возможно проведение очного обучения.

— Если отбой объявлен до контрольного времени: администрация сообщает о переходе к очному обучению. Ученикам и работникам предоставляется определенное переходное время для безопасного прибытия в учреждение, например 60 минут. Очные занятия начинаются после завершения этого времени по скорректированному расписанию, — говорится в рекомендациях.

Если отбой объявлен после контрольного времени, обучение в этот день продолжается дистанционно. Переходить на очный формат в этот день не будут.

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