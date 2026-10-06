Россия начала строить новые укрытия для стратегических бомбардировщиков на военном аэродроме Энгельс-2 в Саратовской области.

В начале сентября 2026 года OSINT-сообщество AviVector сообщило, что спутниковые снимки зафиксировали начало работ по строительству первого из 16 запланированных укрытий.

Строительство происходит после серии ударов по российским военным объектам. В частности, в ночь против 28 августа на аэродроме Энгельс был поражен стратегический бомбардировщик Ту-95МС, а также склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

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По данным СБУ, украинские дальнобойные беспилотники преодолели до цели около 800 км.

Факты ICTV рассказывают, где находится аэродром Энгельс в России, какое расстояние от него до Украины и почему этот объект имеет важное значение для российской дальней авиации.

Аэродром Энгельс: где находится

Расположение аэродрома Энгельс связано с одноименным городом в Саратовской области России. От Саратова его отделяет Волга, а сам областной центр находится на противоположном берегу реки.

Если искать аэродром Энгельс на карте, он расположен в юго-восточной части европейской территории РФ. Это значительно восточнее Москвы и далеко от украинской границы.

Какое расстояние от аэродрома Энгельс до Украины

Точное расстояние зависит от точки, с которой проводить сравнение. От аэродрома Энгельс в России до украинского Харькова около 700 км.

Это расстояние по прямой, поэтому оно не означает протяженность возможного маршрута полета. Для оценки расстояния также важно учитывать конкретный город или район Украины.

Какие самолеты базируются на аэродроме Энгельс

Энгельс-2 является базой стратегической авиации России. Здесь размещают тяжелые бомбардировщики, в частности Ту-160 и Ту-95МС.

Ту-160 — стратегический сверхзвуковой бомбардировщик, который может использовать обычное и ядерное вооружение. Ту-95МС — турбовинтовой стратегический бомбардировщик, также способный быть носителем ядерного оружия.

Наличие самолетов такого класса делает базу одним из важных объектов российской дальней авиации.

Значение аэродрома Энгельс для России

Энгельс-2 является одним из ключевых объектов российской стратегической авиации и связан с воздушной составляющей ядерной триады РФ.

Аэродром имеет необходимую инфраструктуру для базирования и обслуживания крупных самолетов. Его используют для эксплуатации стратегических бомбардировщиков, а также для авиационных испытаний.

Поэтому аэродром Энгельс имеет значение для российских военных возможностей на большом расстоянии от места базирования.

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