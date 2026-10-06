Росія почала будувати нові укриття для стратегічних бомбардувальників на військовому аеродромі Енгельс-2 у Саратовській області.

На початку вересня 2026 року OSINT-спільнота AviVector повідомила, що супутникові знімки зафіксували початок робіт зі спорудження першого з 16 запланованих укриттів.

Будівництво відбувається після низки ударів по російських військових об’єктах. Зокрема, у ніч проти 28 серпня на аеродромі Енгельс було уражено стратегічний бомбардувальник Ту-95МС, а також склади боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів.

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За даними СБУ, українські далекобійні безпілотники подолали до цілі близько 800 км.

Факти ICTV розповідають, де знаходиться аеродром Енгельс в Росії, яка відстань від нього до України та чому цей об’єкт має важливе значення для російської дальньої авіації.

Аеродром Енгельс: де знаходиться

Розташування аеродрому Енгельс пов’язане з однойменним містом у Саратовській області Росії. Від Саратова його відділяє Волга, а сам обласний центр знаходиться на протилежному березі річки.

Якщо шукати аеродром Енгельс на карті, він розташований у південно-східній частині європейської території РФ. Це значно східніше від Москви та далеко від українського кордону.

Яка відстань від аеродрому Енгельс до України

Точна відстань залежить від точки, з якою проводити порівняння. Від аеродрому Енгельс у Росії до українського Харкова близько 700 км.

Це відстань по прямій, тому вона не означає протяжність можливого маршруту польоту. Для оцінки відстані також важливо враховувати конкретне місто або район України.

Які літаки базуються на аеродромі Енгельс

Енгельс-2 є базою стратегічної авіації Росії. Тут розміщують важкі бомбардувальники, зокрема Ту-160 і Ту-95МС.

Ту-160 — стратегічний надзвуковий бомбардувальник, який може використовувати звичайне та ядерне озброєння. Ту-95МС — турбогвинтовий стратегічний бомбардувальник, також здатний бути носієм ядерної зброї.

Наявність літаків такого класу робить базу одним із важливих об’єктів російської дальньої авіації.

Значення аеродрому Енгельс для Росії

Енгельс-2 є одним із ключових об’єктів російської стратегічної авіації та пов’язаний із повітряною складовою ядерної тріади РФ.

Аеродром має необхідну інфраструктуру для базування й обслуговування великих літаків. Його використовують для експлуатації стратегічних бомбардувальників, а також для авіаційних випробувань.

Через це аеродром Енгельс має значення для російських військових можливостей на великій відстані від місця базування.

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