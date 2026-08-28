У російському Енгельсі воїни Центру спеціальних операцій Альфа СБУ уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС, з якого російські війська завдають ударів по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Альфа СБУ уразила Ту-95МС в Енгельсі: що відомо

За словами Зеленського, протягом доби Сили оборони України провели низку операцій на території Росії, серед яких — ураження стратегічного ракетоносія Ту-95МС на Енгельсі.

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Over the past day, warriors of our Defense Forces of Ukraine struck an oil refinery in the Yaroslavl region. The distance is 1,000 kilometers from the front line. There were also our just responses to Russia’s war in the Black Sea. In Russia’s Engels, warriors of the Security… pic.twitter.com/SldN4i8JF4 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 28, 2026

Операцію провели воїни Альфи Служби безпеки України.

— В російському Енгельсі воїни Альфи СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що удари по російських військових та стратегічних об’єктах є відповіддю на атаки РФ по Україні.

— Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна, — сказав він.

Ту-95МС — російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій. Росія регулярно залучає літаки цього типу до масованих ракетних атак проти України.

Цієї ж доби Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС, розташований приблизно за 1 тис. км від лінії фронту.

Для удару застосували безпілотник FP-1. Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, а в районі Ярославля обмежили рух у напрямку Москви.

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