У російському Енгельсі воїни Центру спеціальних операцій Альфа СБУ уразили стратегічний ракетоносій Ту-95МС, з якого російські війська завдають ударів по Україні.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Альфа СБУ уразила Ту-95МС в Енгельсі: що відомо

За словами Зеленського, протягом доби Сили оборони України провели низку операцій на території Росії, серед яких — ураження стратегічного ракетоносія Ту-95МС на Енгельсі.

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Операцію провели воїни Альфи Служби безпеки України.

— В російському Енгельсі воїни Альфи СБУ уразили ракетоносій ТУ-95МС. Саме такі літаки завдають ударів по Україні, — заявив президент.

Зеленський наголосив, що удари по російських військових та стратегічних об’єктах є відповіддю на атаки РФ по Україні.

— Дякую за влучність усім нашим воїнам! Це все відповідь на їхні удари. Росіяни повинні відчувати, що таке їхня війна, — сказав він.

Ту-95МС — російський стратегічний бомбардувальник-ракетоносій. Росія регулярно залучає літаки цього типу до масованих ракетних атак проти України.

Цієї ж доби Сили оборони України уразили Ярославський нафтопереробний завод Славнефть-ЯНОС, розташований приблизно за 1 тис. км від лінії фронту.

Для удару застосували безпілотник FP-1. Після атаки на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, а в районі Ярославля обмежили рух у напрямку Москви.

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