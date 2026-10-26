За время полномасштабного вторжения власти расширили возможность предоставления статуса участника боевых действий. Сегодня получить статус УБД могут не только военнослужащие, но и члены добровольческих формирований.

Как получить статус участника боевых действий и что для этого нужно, узнавали Факты ICTV.

УБД для военных: правительство изменило правила оформления статуса

Кабинет министров Украины изменил порядок предоставления статуса участника боевых действий (УБД). Нововведения касаются военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях до полномасштабного вторжения и уже имели соответствующий статус, а после 24 февраля 2022 года снова присоединились к защите страны.

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Ранее из-за несогласованности нормативных документов такие защитники не всегда могли повторно оформить статус УБД за участие в отражении российской агрессии после начала полномасштабной войны.

После вступления новых правил в силу ранее полученный статус участника боевых действий не будет препятствием для оформления статуса за участие в защите Украины после 24 февраля 2022 года. Для этого будет применяться общая процедура.

Если военнослужащий имеет основания для получения статуса по нескольким направлениям, ему выдадут одно бумажное удостоверение — по выбранному основанию. Остальные подтвержденные основания будут указаны в выписке из Единого государственного реестра ветеранов войны.

При этом изменения не отменяют и не ограничивают предусмотренные законодательством льготы, выплаты и социальные гарантии.

В первую очередь новые правила касаются военнослужащих, которые ранее получили статус УБД за участие в АТО или ООС, выполнение специальных заданий, разминирование или по другим предусмотренным законом основаниям, а затем вновь встали на защиту Украины во время полномасштабной войны.

Как получить статус УБД

Участниками боевых действий являются лица, которые принимали участие в выполнении боевых задач по защите Украины в составе воинских подразделений, соединений или объединений всех видов войск ВСУ.

Основанием для получения УБД является боевой приказ командира о направлении в зону боевых действий и выполнения боевого задания.

Чтобы получить статус участника боевых действий, необходимо:

собрать документы с соответствующими подписями;

проинформировать командира или другого руководителя воинской части о желании получить статус.

В свою очередь руководители воинских частей должны предоставить справки по форме согласно приложению и документы, предусмотренные пунктом настоящего Порядка, которые являются основанием для предоставления лицам статуса участника боевых действий.

После чего комиссия будет рассматривать присланные документы. Если статус УБД был вам предоставлен, в течение месяца комиссия проинформирует Государственную службу по делам ветеранов войны и участников антитеррористической операции об этом.

Если же предоставление статуса спорное, комиссия направит документы на рассмотрение межведомственной комиссии.

В свою очередь межведомственная комиссия рассмотрит документы и в случае необходимости уточнит информацию о лицах, в отношении которых они представлены (направит необходимые запросы и тому подобное).

Какие документы необходимы для получения статуса УБД

Чтобы получить статус УБД, необходимо собрать документы, которые бы подтверждали участие в боевых действиях.

для лиц, которые принимали участие в антитеррористической операции — выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов;

— выписки из приказов руководителя Антитеррористического центра при СБУ, выдержки из приказов руководителя оперативного штаба по управлению контртеррористической операцией или его заместителей или руководителей секторов; для лиц, получивших ранения, контузии, увечья — документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий;

— документы, указанные выше ,и материалы специальных расследований по фактам получения ранений, контузий или увечий; выдержки из приказов Генштаба ВСУ о привлечении к осуществлению мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ;

выдержки из приказов командующего Объединенными силами, командиров оперативно-тактических группировок о прибытии (выбытии) в (из) районы осуществления боевых действий;

документы о направлении в командировку в районы ведения боевых действий;

Чтобы получить статус УБД добровольцу, Минветеранов должно получить обращение от трех сторон:

командира добровольческого подразделения, в котором доброволец проходил службу;

ходатайство командира территориальной бригады, в силы которой входит добровольческое формирование;

ходатайство руководителя территориальной общины, на базе которой было создано данное добровольческое формирование.

Кроме этого, обязательным условием является два свидетельства военнослужащих, с которыми доброволец выполнял задачи по защите Украины.

Также новым законом предусматривается автоматическое получение УБД. То есть статус участника боевых действий (УБД) военнослужащими ВСУ в Украине можно получить самостоятельно, то есть онлайн.

Как получить статус УБД действующим военнослужащим

Для этого нужно по электронной почте отправить пакет документов в комиссию Минобороны. Но, при желании, документы можно будет подавать, как и раньше, в бумажной форме.

Для получения статуса УБД онлайн, нужно добавить следующий пакет документов:

справка, подтверждающая непосредственное участие в боевых действиях, а также защите населения, в связи с агрессией РФ;

выписка из боевых документов;

выписка из журналов оперативных заданий;

подтверждение из вахтовых журналов службы;

сведения о выполнении разведывательных мероприятий;

справка о получении ранений, контузии и увечий;

две фотографии 3х4;

другие документы, которые могут подтвердить тот факт, что лицо лично, или в составе воинской части, выполняло боевые задачи.

Подать заявление для получения статуса УБД могут как уволенные со службы военные, так и действующие.

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