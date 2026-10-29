Россия демонстрирует возможности, которые потенциально представляют угрозу для спутниковой группировки Starlink.

Может ли Россия ударить по спутникам Starlink, что такое синдром Кесслера и почему риск масштабного образования космического мусора может сдерживать применение противоспутникового оружия, разбирались Факты ICTV.

Может ли Россия атаковать спутники

4 октября 2026 года заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на своей странице в сети X пригрозил уничтожением спутников Starlink, если кто-то попытается заблокировать российскую спутниковую сеть Рассвет. Он написал, что в противном случае спутники Starlink «будут падать как мухи», а ситуация может привести к полномасштабной космической войне.

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По данным Reuters, в мае 2026 года четыре российских военных спутника Cosmos 2610-2613 приблизились к коммерческому спутнику радиолокационной разведки ICEYE. Этот финский аппарат предоставляет разведывательные данные Украине, США и их союзникам. О сближении сообщали Космические силы США, а компания ICEYE подтвердила Reuters, что речь шла о ее спутнике.

Командующий космическим командованием Германии Михаэль Траут объяснил, что такие маневры демонстрируют возможности, применение которых против крупных спутниковых группировок, в частности Starlink, могло бы сократить срок их эксплуатации и ухудшить качество связи.

Для этого России необязательно непосредственно уничтожать спутники. Согласно описанному Траутом сценарию, российский аппарат может приблизиться к орбите Starlink и создать риск столкновения.

Чтобы избежать опасности, спутникам придется менять траекторию и расходовать топливо. Частые маневры способны сократить срок эксплуатации аппаратов и повлиять на стабильность предоставляемых услуг.

Может ли РФ ударить по спутникам Starlink и чего боится Илон Маск

Илон Маск опасается, что спутники Starlink могут стать мишенью российского оружия, если их будут использовать для наступательных военных атак. Об этом американский миллиардер написал в социальной сети X.

В публикации он упомянул испытание российского противоспутникового оружия, которое состоялось 15 ноября 2021 года. Тогда Россия запустила ракету «Нудоль» и уничтожила старый советский спутник.

Маск объяснил, что риск ответного удара — одна из причин, по которым Starlink должен оставаться гражданским проектом. По его словам, спутники могут использоваться для военной инфраструктуры, но их не следует задействовать в непосредственных наступательных атаках, которые сделают систему законной целью для противника.

Отдельно Маск предупредил о последствиях возможного уничтожения спутников Starlink. По его мнению, это может вызвать цепную реакцию разрушений и привести к образованию огромного количества обломков, что поставит под угрозу использование космического пространства.

Существует ли угроза синдрома Кесслера

Как рассказал в комментарии УНИАН бывший советник главы Государственного космического агентства Украины, отвечавший в ведомстве за анализ и прогнозирование космической деятельности, Андрей Колесник, с 2022 года Россия угрожала считать коммерческие спутники законными целями, если их используют в военных целях.

Однако Колесник считает маловероятным, что Москва решится на прямое уничтожение спутников Starlink. Одним из сдерживающих факторов он назвал риск для других космических систем, в том числе китайских. При масштабном образовании обломков последствия могут затронуть не только спутники противника, но и аппараты других государств.

Именно с таким риском связан синдром Кесслера — сценарий, при котором столкновения и разрушения спутников запускают цепной процесс образования космического мусора.

Что такое синдром Кесслера

Как рассказал Колесник, синдром Кесслера — это сценарий развития событий на околоземной орбите, при котором столкновения спутников или обломков вызывают новые разрушения. Каждое такое столкновение образует дополнительные фрагменты, которые могут повредить другие космические аппараты. В результате количество обломков увеличивается, а риск новых столкновений возрастает.

Название происходит от имени американского астрофизика Дональда Кесслера, который вместе с Бертоном Кур-Пале в 1978 году описал этот механизм. При развитии цепной реакции отдельные участки орбиты могут надолго стать опасными для спутников.

Как объяснил Андрей Колесник, обломки разрушенного аппарата способны выводить из строя другие спутники, орбиты которых пересекаются с областью распространения этих фрагментов. Новые столкновения образуют следующие обломки, и процесс может продолжаться.

Риски, связанные с космическим мусором, также описывает Европейское космическое агентство в отчете о космической среде. По оценке ESA, количество спутников на низких околоземных орбитах растет, а аппараты, которые остаются на орбите после завершения миссии, могут разрушиться и образовать облака опасных обломков. Действующие меры по сокращению космического мусора пока не останавливают его накопление.

Таким образом, угроза синдрома Кесслера связана не только с возможным преднамеренным уничтожением спутников. Обломки могут появляться и в результате самопроизвольного разрушения старых аппаратов, в частности из-за взрывов остатков топлива в баках.

Колесник отметил, что последствия противоспутниковых испытаний уже показали, насколько масштабной может быть проблема. 15 ноября 2021 года Россия уничтожила старый советский спутник во время испытания противоспутникового оружия. После этого образовалось облако обломков, которое представляло угрозу для Международной космической станции.

По словам Колесника, наземные радары идентифицировали почти 1 500 фрагментов, хотя фактическое количество могло быть больше. Экипаж МКС тогда перешел в пилотируемые капсулы на случай необходимости срочно покинуть станцию.

Таким образом, разрушение одного аппарата может создать риски далеко за пределами его первоначальной орбиты.

Будет ли РФ сбивать спутники Starlink в космосе

Андрей Колесник считает маловероятным, что Россия решится уничтожать спутники Starlink. По его словам, с 2022 года Москва угрожала считать коммерческие спутники законными целями, если их используют в военных целях. Однако такие заявления не означают, что Россия действительно решится на прямой удар.

Одним из факторов, способных сдерживать Кремль, является риск ухудшения отношений с Китаем. На орбите работают китайские спутники, которые также могут пострадать в случае масштабного образования космического мусора. Поэтому уничтожение аппаратов Starlink может иметь последствия не только для США и Украины, но и для других государств, в частности Китая.

Колесник рассматривает российские угрозы скорее как демонстрацию силы.

Еще один сдерживающий фактор — синдром Кесслера, поскольку при столкновении или разрушении спутников обломки могут повредить другие аппараты и запустить цепную реакцию. Из-за этого опасными для использования могут стать целые участки околоземного пространства.

По словам Колесника, космические вооружения все чаще выполняют роль сдерживания: государства развивают соответствующие возможности, но осознают последствия разрушения спутников на орбите. Он также обратил внимание на дискуссии в ООН о правилах ответственного поведения в космосе, в ходе которых страны не смогли прийти к согласию относительно подходов к ограничению космического оружия.

В комментарии для Фактов ICTV авиаэксперт Валерий Романенко объяснил, что Starlink является основой современной военной связи, которую используют украинские и американские системы. Противодействовать ей сложно из-за огромного количества спутников на низкой орбите и возможности передавать данные разными маршрутами. Если связь с отдельными спутниками нарушается, ее могут обеспечить другие аппараты.

По словам Романенко, не только Россия ищет способы нейтрализовать Starlink. В этом заинтересован и Китай.

— Однако физическое уничтожение спутников рассматривают как крайнюю меру, — рассказал Романенко.

Из-за большого количества аппаратов на орбите уничтожение отдельных спутников не даст гарантированного результата, поскольку их могут заменить другие, которые продолжат обеспечивать связь.

Поэтому, как отметил эксперт, Россия сосредоточена на поиске других способов воздействия на систему. Среди них — юридические ограничения, радиопомехи и технологии, способные нарушать работу Starlink без физического уничтожения спутников. Романенко подчеркнул, что сами россияне считают уничтожение спутников малоэффективным вариантом.

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