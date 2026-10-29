В Киеве во время форума ко Дню украинской письменности и языка впервые публично представили новый национальный шрифт Zakon. Разработка призвана утвердить украинскую визуальную идентичность в государственном пространстве и постепенно вытеснить шрифты российского происхождения из официальных документов, знаков отличия и табличек.

Об этом сообщает Министерство культуры Украины.

Новый национальный шрифт Zakon создали в Украине

Создание национального шрифта инициировал глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук. Проект реализовало Министерство культуры Украины при поддержке компании Work.ua для исполнения постановления Верховной Рады от января 2026 № 4764-IX Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.

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Главная цель инициативы — отказаться от шрифтов российского происхождения (в частности, Izhitsa и Petersburg) и тех, которые были кирилизованы российской студией ParaType, которые до сих пор использовались для оформления грамот, дипломов и государственных знаков отличия.

Новый национальный шрифт Zakon: что о нем известно

Zakon — это классическая украинская антиква, объединяющая графические традиции с современными требованиями к делопроизводству. Шрифтовая гарнитура вобрала асимметричные зарубки, ромбовидные точки над буквами “i” и “й”, а также традиционный знак “i” в стиле Георгия Нарбута.

В основу разработки легло наследие шести выдающихся мастеров украинского литерничества:

Георгия Нарбута (автора первых банкнот и герба Украинского государства);

Василия Кричевского (автора герба УНР);

Якова Гниздовского (приближавшего украинский алфавит к западной традиции);

Роберта Лисовского (мастера книжного шрифта);

Василия Хоменко (создателя украинской гарнитуры советского периода);

Василия Чебаника (корифея каллиграфии, автора шрифта церемонного экземпляра Конституции Украины).

Над созданием шрифта работали четыре ведущих украинских дизайнера: Алексей Чекаль, Геннадий Заречнюк, Дмитрий Растворцев и Андрей Шевченко. Руководителем проекта выступил военнослужащий Тарас Ищик – автор графического стиля Вооруженных сил Украины.

Семья шрифтов Zakon содержит четыре начертания (Regular, Italic, Bold, Bold Italic) и делится на три гарнитуры:

Zakon Text: предназначена для повседневного делопроизводства и официальных документов, открыта для свободного использования;

Zakon Decor: разработана для торжественных документов и знаков отличия (по закрытой лицензии);

Zakon Letterpress: создана для печати оригиналов нормативно-правовых актов Верховной Рады Украины (по закрытой лицензии).

Переход государственных учреждений на новый шрифт будет постепенно и без дополнительных затрат на массовую замену бланковой продукции или табличек.

На первом этапе Zakon Text будут испытывать в тестовом режиме при подготовке приказов, писем и официальной корреспонденции, после чего Минкульт проработает отзывы пользователей.

Ознакомиться со шрифтом и загрузить его можно на официальной онлайн-странице Министерства культуры Украины.

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