Рада предлагает обновить украинское правописание и создать национальный шрифт
- Комитет ВР представил законопроект об обновлении украинского правописания, создании глоссария юридического языка без русизмов и канцеляризмов и разработке национального шрифта для документов.
- Правописание должны согласовать до 1 марта 2026 года после консультаций с правительством и научными институтами.
В понедельник, 12 января, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, во время которого представили законопроект Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.
Обновление украинского правописания: что известно
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания озвучил идею обновления украинского правописания и создания отдельного глоссария юридического языка, в котором не будет канцеляризмов и русизмов.
По его словам, такая инициатива необходима для дальнейшего развития государственного языка в юридической и научной сферах.
— У нас 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и юридического языка, — подчеркнул Стефанчук.
Согласно представленным планам, обновленное украинское правописание должны согласовать до 1 марта 2026 года после проведения консультаций с Кабинетом министров и научными институтами.
В то же время юридический глоссарий будет разрабатываться в сотрудничестве с языковедами и юристами.
В рамках законопроекта планируется ввести создание уникального национального шрифта для государственных документов.
Отмечается, что использование шрифтов российского происхождения, в частности Peterburg или Izhitsa, в официальных актах и на государственных знаках отличия Украины недопустимо.