В понедельник, 12 января, состоялось заседание Комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики, во время которого представили законопроект Об усилении роли украинского языка в утверждении Украинского государства.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады Украины.

Обновление украинского правописания: что известно

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук во время заседания озвучил идею обновления украинского правописания и создания отдельного глоссария юридического языка, в котором не будет канцеляризмов и русизмов.

По его словам, такая инициатива необходима для дальнейшего развития государственного языка в юридической и научной сферах.

— У нас 73 года пребывания под советской оккупацией, что остановило развитие украинского научного и юридического языка, — подчеркнул Стефанчук.

Согласно представленным планам, обновленное украинское правописание должны согласовать до 1 марта 2026 года после проведения консультаций с Кабинетом министров и научными институтами.

В то же время юридический глоссарий будет разрабатываться в сотрудничестве с языковедами и юристами.

В рамках законопроекта планируется ввести создание уникального национального шрифта для государственных документов.

Отмечается, что использование шрифтов российского происхождения, в частности Peterburg или Izhitsa, в официальных актах и на государственных знаках отличия Украины недопустимо.