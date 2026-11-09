Минулої зими Київ опинився в одних із найскладніших умов в Україні. Російські удари по енергетичній та тепловій інфраструктурі залишали окремі будинки без опалення на понад тиждень.

Через сильні морози перемерзали системи й теплоносій, а пошкодження тепломереж ускладнювали відновлення теплопостачання.

Цьогоріч столиця готується до зими з урахуванням такого сценарію. Основний акцент зробили на резервних джерелах тепла й електроенергії, які мають допомогти місту пережити пошкодження великих енергетичних об’єктів.

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Коли розпочнеться опалювальний сезон у Києві 2026 та що встигли зробити, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Опалювальний сезон у Києві: дата

Рішення про дату початку опалювального сезону у Києві 2026-2027, за правилами, передбаченими постановою Кабінету міністрів №830, ухвалюють, коли протягом трьох діб середня добова температура повітря не перевищує +8°C.

Як повідомив 5 листопада під час брифінгу виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв, на повне підключення житлових будинків Києва до опалення потрібно близько 10 днів.

У КМДА розраховують, що до 12 листопада більшість будинків Києва вже матимуть опалення. Водночас терміни підключення окремих будинків можуть змінитися через аварійні ситуації.

Загалом опалювальний сезон у Києві стартував 16 жовтня, але спочатку тепло почали подавати до закладів соціальної сфери.

Станом на ранок 9 листопада опалення вже подали майже до 80% житлових будинків Києва, які обслуговують комунальні керуючі компанії. Підключення будинків, що отримують тепло за колективними договорами, відбувається за заявками їхніх управителів.

Натомість заклади соціальної сфери почали підключати до опалення ще 16 жовтня. Тепло туди подають за зверненнями керівників установ. Наразі опалення вже отримують 247 медичних закладів, 481 дитячий садок і 387 шкіл. Загалом до тепла підключили понад 80% закладів соціальної сфери Києва.

Когенерація в Києві: скільки потужностей уже працює

Один із ключових напрямів — когенерація. Такі установки одночасно виробляють електроенергію та тепло, а їх можна розміщувати ближче до районів, які вони забезпечуватимуть.

До кінця 2026 року Київ планує створити 200 МВт когенераційних потужностей. Обладнання вже завозять і монтують.

За словами Кличка, 57,6 МВт електричної потужності вже видається в загальну енергосистему України.

Ці проєкти місто реалізує власними силами. Вони повинні зменшити залежність від великих генерувальних об’єктів і мати додаткове джерело енергії у разі їхнього пошкодження.

Резервне живлення для водопостачання

Ще один напрям — захист системи водопостачання від перебоїв з електроенергією.

Київ планує створити 40 МВт резервної генерації. Наразі вже побудовані три дизельні електростанції загальною потужністю 16,7 МВт. Решту потужностей планують завершити до кінця року. Цей напрям місто також фінансує самостійно.

Резервне тепло: скільки потужностей створюють

Серед наймасштабніших проєктів — створення резервної системи теплопостачання.

Для заміщення потужностей київських ТЕЦ потрібно близько 2,1 ГВт. Місто вже законтрактувало обладнання та розпочало роботи на об’єктах загальною потужністю понад 1000 МВт.

Ще над об’єктами на 564 МВт працює Агентство відновлення. Ці потужності не мають повністю замінити централізоване опалення. Їхнє завдання — дати Києву резерв у разі пошкодження основних джерел тепла.

Мобільні котельні в Києві

Окремо столиця нарощує парк мобільних котелень. Їх можна доставити до конкретного об’єкта, якщо через пошкодження мережі або котельні він залишиться без тепла.

Такий резерв потрібен для локальних аварій, коли немає необхідності чекати повного відновлення великої централізованої системи.

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