Владельцы сельскохозяйственных земель в Украине могут продавать свои паи даже во время военного положения. Запрета на продажу частных земельных участков нет. Однако стоимость земли зависит от региона, площади участка и спроса на него.

Факты ICTV рассказывают, можно ли продать земельный пай во время войны, какие цены зафиксировали в разных областях и как оформить сделку.

Можно ли продать земельный пай в Украине в 2026 году во время войны

Военное положение не отменяет право владельца распоряжаться частным земельным участком сельскохозяйственного назначения. Поэтому собственник может продать свой пай, если соблюдает требования законодательства.

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Рынок земли в Украине заработал 1 июля 2021 года. После почти 20 лет моратория владельцы получили возможность продавать сельскохозяйственные участки.

На первом этапе покупать такую землю могли только физические лица — граждане Украины. С 1 января 2024 года право приобретать ее получили также украинские юридические лица.

Согласно статье 130 Земельного кодекса Украины, граждане могут владеть не более чем 10 тыс. га сельскохозяйственных земель. Такое же ограничение действует для юридических лиц с учетом земельных участков, принадлежащих их участникам.

Таким образом, владелец пая может продать его и во время войны. Но покупатель должен соответствовать требованиям закона, а договор купли-продажи необходимо оформить у нотариуса.

За сколько можно продать земельный пай в 2026 году

Стоимость земельного пая зависит от его площади, расположения, качества почвы и спроса на землю в конкретном регионе.

По данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, средняя цена одного гектара сельскохозяйственной земли в 2026 году составляет 70 199 грн, или $1 590.

Это средняя стоимость по заключенным сделкам. Фактическая цена зависит от характеристик конкретного участка и договоренности между продавцом и покупателем.

Сколько стоит земельный пай в 2026 году

По статистике Министерства аграрной политики, самую высокую среднюю цену одного гектара зафиксировали в следующих областях:

Ивано-Франковская — 145 275 грн;

Львовская — 133 783 грн;

Тернопольская — 117 243 грн;

Винницкая — 102 551 грн;

Полтавская — 100 052 грн.

Если человек владеет участком площадью 3 га, то по средней цене его ориентировочная стоимость составит 210 597 грн.

Однако это только примерный расчет. Реальная сумма продажи зависит от расположения участка, его характеристик и условий сделки.

Как изменился рынок земли и стоит ли продавать земельный пай во время войны

Полномасштабная война не остановила украинский рынок сельскохозяйственных земель. Владельцы по-прежнему могут продавать свои участки, а покупатели — инвестировать в землю.

По данным Министерства аграрной политики, с момента отмены моратория на продажу отдельных земель сельскохозяйственного назначения в Украине отчуждено более 405 тыс. земельных участков общей площадью почти 1,2 млн га.

В 2021-2025 годах количество и площадь отчужденных земельных участков ежегодно росли. В 2026 году эта тенденция приостановилась, однако снижения активности на рынке не наблюдается.

Как сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, рынок земли продолжает работать даже в условиях полномасштабной войны.

Возможность свободно распоряжаться земельными участками, покупать землю и инвестировать в нее важна для развития сельского хозяйства и планирования работы аграрного бизнеса.

Количество земельных участков, отчужденных по договорам купли-продажи с момента открытия рынка, составило:

2021 год — 27 696 участков общей площадью 100,3 тыс. га;

2022 год — 23 122 участка площадью 69,2 тыс. га;

2023 год — 40 850 участков площадью 114,1 тыс. га;

2024 год — 106 669 участков площадью 320,7 тыс. га;

2025 год — 121 284 участка площадью 356,5 тыс. га.

Кто покупает земельные паи в 2026 году

По информации министерства в 2026 году, земельные участки покупали как физические, так и юридические лица.

Юридические лица приобрели 32 968 земельных участков общей площадью 90 100,4 га. Средняя цена одного гектара в этом сегменте составила 92 862 грн, или $2 103.

Физические лица приобрели 52 393 земельных участка общей площадью 142 944,7 га. Средняя стоимость гектара для них составила 55 914 грн, или $1 266.

Самые большие площади земельных участков отчуждены в следующих областях:

Полтавская — 23,2 тыс. га;

Одесская — 22,8 тыс. га;

Кировоградская — 18,8 тыс. га;

Винницкая — 18,2 тыс. га;

Черниговская — 17,4 тыс. га.

Как правильно продать земельный пай

Чтобы продать земельный пай, владельцу нужно подготовить документы, подтверждающие его право собственности на землю.

В первую очередь необходимо проверить, зарегистрирован ли земельный участок в Государственном земельном кадастре и есть ли у него кадастровый номер.

Для оформления сделки обычно нужны:

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

документ, подтверждающий право собственности на земельный участок;

выписка из Государственного земельного кадастра;

сведения о нормативной денежной оценке земли.

Если участок находится в аренде, необходимо учитывать преимущественное право его покупки. Согласно статье 130-1 Земельного кодекса Украины, арендатор относится к субъектам такого права второй очереди.

Поэтому перед продажей владелец должен соблюсти установленную процедуру уведомления о намерении продать землю. Нотариус проверяет наличие преимущественного права и документы сторон.

Договор купли-продажи заключают в письменной форме и удостоверяют нотариально. Расчеты за сельскохозяйственную землю проводят в безналичной форме.

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