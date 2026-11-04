Президент Украины Владимир Зеленский наградил первую леди США Меланию Трамп орденом княгини Ольги I степени. Соответствующий указ №1079/2026 глава государства подписал 2 ноября 2026 года.

Меланию Трамп отметили за весомый личный вклад в гуманитарную поддержку Украины, правозащитную и благотворительную деятельность.

В частности, речь идет об усилиях, направленных на спасение украинских детей и граждан, пострадавших от российской агрессии, незаконно депортированных или принудительно перемещенных с временно оккупированных территорий.

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Факты ICTV выяснили, за какие заслуги вручают эту награду, предусматривает ли она денежные выплаты и какие льготы получают ее обладательницы.

Орден княгини Ольги: за что дают

Орден княгини Ольги — государственная награда Украины, которой отмечают женщин за особые заслуги в различных сферах общественной жизни. Его учредили в 1997 году указом президента Украины №827/97.

Согласно статуту, награду вручают за достижения в таких сферах:

государственная и общественная деятельность;

производственная деятельность;

наука и образование;

культура;

благотворительность;

воспитание детей в семье;

другие направления общественной деятельности.

Орден княгини Ольги: виды

Орден имеет три степени. Высшая — I степень, далее идут II и III степени. Гражданок Украины награждают последовательно: сначала вручают орден княгини Ольги 3 степени. Получить следующую степень можно не ранее чем через три года после предыдущего награждения.

Для иностранных граждан предусмотрен другой порядок. Их могут наградить сразу орденом более высокой степени — в зависимости от заслуг. Поэтому Мелания Трамп получила высшую, I степень ордена.

Согласно статуту, награжденной вручают знак ордена и орденскую книжку. Саму награду носят на левой стороне груди.

Орден княгини Ольги: что дает и предусмотрены ли денежные выплаты

Получение ордена княгини Ольги не означает автоматического назначения денежной помощи или ежемесячных выплат. Однако украинское законодательство предусматривает отдельные виды материального обеспечения для определенных категорий награжденных.

В частности, речь идет о пенсии за особые заслуги перед Украиной и ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Родиной. Это разные виды выплат, для назначения которых установлены отдельные условия.

Пенсия за особые заслуги перед Украиной

Закон Украины №1767-III предусматривает возможность назначения дополнительной выплаты к основной пенсии.

В частности, право на такую пенсию имеют граждане Украины, удостоенные государственного почетного звания Заслуженный, государственной премии или награжденные одним из орденов Украины.

Таким образом, орден княгини Ольги может быть основанием для назначения пенсии за особые заслуги. Однако одной награды недостаточно. Человек также должен иметь право на пенсию по возрасту, по инвалидности, в случае потери кормильца или за выслугу лет именно в Украине.

Согласно статье 5 этого закона, размер надбавки к пенсии для этой категории составляет от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Конкретную сумму определяют с учетом заслуг перед Украиной.

Пенсию за особые заслуги назначает территориальный орган Пенсионного фонда Украины.

Сколько платят за орден княгини Ольги

В ПФУ рассказали, что отдельный вид финансовой поддержки предусмотрен законом Украины №2454-IX. Он касается людей, которые непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Для получения выплаты необходимо соответствовать двум основным условиям:

непосредственно участвовать в защите суверенитета и территориальной целостности Украины;

быть награжденной орденом княгини Ольги трех степеней.

Размер ежемесячной выплаты составляет одну минимальную заработную плату, установленную по состоянию на 1 января соответствующего календарного года. В 2026 году это 8 647 грн в месяц.

Орден княгини Ольги: льготы

В Минветеранов рассказали, что согласно статье 11 закона Украины №3551-XII, статус лица с особыми заслугами перед Родиной получают женщины, которые, начиная с 2014 года, были награждены орденом княгини Ольги трех степеней и непосредственно участвовали в защите суверенитета и территориальной целостности Украины.

Для них статьей 16 этого закона предусмотрены следующие льготы:

Медицинское обслуживание. Бесплатная помощь в поликлиниках и госпиталях, внеочередная госпитализация и сохранение права на медицинское обслуживание в учреждении, к которому женщина была прикреплена до выхода на пенсию. Эти гарантии распространяются также на мужа и детей до 18 лет.

Обеспечение лекарствами. Бесплатное получение назначенных врачом препаратов в первоочередном порядке. По медицинскому заключению лекарства могут доставлять на дом.

Жилищные льготы. Освобождение от оплаты услуг по оформлению права собственности на квартиру при приватизации. Также предусмотрена возможность получить льготный заем на строительство, реконструкцию или ремонт жилья, подключение к коммуникациям, приобретение дачного дома или обустройство садового участка. Погашение займа начинается с пятого года после завершения строительства и продолжается до 10 лет.

Транспортные льготы. Приоритетное приобретение билетов на железнодорожный, автомобильный, водный и воздушный транспорт.

Налоговые и таможенные льготы. Освобождение от уплаты отдельных налогов, сборов и пошлин в соответствии с налоговым и таможенным законодательством.

Трудовые гарантии. Преимущественное право остаться на работе при сокращении штата независимо от стажа на предприятии. В случае ликвидации учреждения предусмотрено первоочередное трудоустройство. Также можно получить дополнительный отпуск без сохранения зарплаты продолжительностью до трех недель в год в удобное время.

Помощь семье. В случае смерти награжденной ее муж и дети до 18 лет имеют право на единовременную денежную помощь в размере пяти прожиточных минимумов на каждого члена семьи.

Кроме этого, предусмотрена ежегодная денежная выплата ко Дню Независимости Украины.

Получит ли Мелания Трамп выплаты за орден княгини Ольги

Несмотря на то что Мелания Трамп получила высшую степень украинской награды, она не сможет претендовать на предусмотренные украинским законодательством пенсионные надбавки или ежемесячные выплаты.

Дело в том, что пенсию за особые заслуги перед Украиной назначают гражданам Украины, которые соответствуют установленным законом условиям. Отдельная ежемесячная выплата за орден княгини Ольги предусмотрена для тех, кто непосредственно участвовал в защите Украины.

Мелания Трамп является первой леди США и получила орден I степени за гуманитарную и благотворительную деятельность.

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