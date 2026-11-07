Двенадцатая неделя кулинарного проекта МастерШеф. Профессионалы 5 на СТБ принесла участникам сложные испытания, требовавшие не только высокого мастерства, но и максимальной гибкости.

Повара вспоминали первых наставников, готовили блюда по новым правилам моно-формата и соревновались в битве черных фартуков с капризами абстрактных заказчиков.

МастерШеф. Профессионалы 5: как прошел 12 выпуск

Старт недели был посвящен людям, которые стояли у карьеры каждого из поваров. Участники должны были переосмыслить и усовершенствовать блюдо, которое хотели бы приготовить для своего первого шеф-повара. Для выполнения задания судьи выделили полтора часа.

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— Сегодня вы должны отдать уважение всем тем шефам, благодаря которым произошла ваша кулинарная карьера, — обратилась к поварам Ольга Мартыновская.

Лучшие результаты по итогам дегустации показали Макс и Кристина, однако шеф-нож и победу одержал именно Макс. Артур и Алексей с задачей не справились и одели черные фартуки.

Следующий этап заставил участников работать с привычной классикой в ​​обновленном формате. Вместо традиционного моно-продукта повара готовили стерео-продукт. Кулинары цепочкой выбирали друг другу основной ингредиент из первой фуд-горки, который должен составлять 80% блюда, а со второй горки брали продукт для создания соуса.

По итогам испытания к обладателям черных фартуков присоединились Ирина и Андрей.

В решающем соревновании недели черным фартукам пришлось погрузиться в ресторанную рутину. Под коробкой-загадкой их ждал чековый принтер.

Задача заключалась в приготовлении блюда для условного гостя, который сам не знает, чего хочет. В течение конкурса требования гостя менялись в чек-принтере, поэтому поварам приходилось на ходу адаптировать свои блюда под новые прихоти.

Кто покинул МастерШеф. Профессионалы 5 в 12 выпуске

По результатам итоговой дегустации проект МастерШеф. Профессионалы 5 в 12 выпуске покинул Алексей Краковски.

Повар подал рыбу, в которой судьи обнаружили кости — грубая техническая ошибка, которую на профессиональном уровне не прощают.

40-летний киевский шеф-повар Алексей — адепт простой и понятной пищи, стремящийся раскрывать естественный вкус продуктов. Он уверен, что кулинар создает искусство, а шеф-повар умеет его менеджерить и монетизировать.

Сильные стороны Алексея – импровизация, гибкость и нестандартные решения, а вне кухни он увлекается путешествиями, авто и эндуро.

Источник : СТБ

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