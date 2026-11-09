В Киеве на мосту Патона будут тестировать новую схему организации дорожного движения. Она предусматривает изменение направления движения по одной из полос в зависимости от интенсивности транспортного потока в утренние и вечерние часы.

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА).

На мосту Патона вводят реверсивное движение

На первом этапе реверсивную полосу будут использовать по следующему графику: с 7:00 до 10:00 – для движения с левого берега на правый, а с 16:00 до 20:00 – в обратном направлении, с правого берега на левый.

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При этом на мосту постоянно будут действовать две полосы для движения в каждую сторону. Дополнительную полосу будут поочередно открывать для одного из направлений в соответствии с установленным расписанием и сигналами светофоров.

– Движение по реверсивной полосе будут регулировать специальные светофоры: зеленая стрелка – движение разрешено в указанном направлении; красный крест – въезд на полосу запрещен; желтая стрелка – предупреждение об изменении направления. Водителям необходимо покинуть реверсивную полосу и перестроиться в направлении, которое указывает стрелка, – отмечают в КГГА.

Если светофор не будет работать, въезд на реверсивную полосу будет запрещен согласно Правилам дорожного движения.

После завершения тестирования специалисты оценят результативность новой схемы. При необходимости график использования реверсивной полосы могут изменить, сообщили в ведомстве.

Напомним, с 9 ноября в Киеве введены резервные схемы движения транспорта между левым и правым берегами Днепра. Они предусматривают перераспределение транспортных потоков и изменение правил проезда по отдельным мостам столицы.

В МВД объяснили, что новая организация дорожного движения должна уменьшить нагрузку на мосты и сделать транспортное сообщение между левым и правым берегами более эффективным.

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