Правоохранители сообщили о подозрении 22-летнему мужчине, участвовавшему в блокировании и попытке перебросить служебный автобус Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке на Киевщине. Суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

Нападение на автобус Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке

По данным следствия, во время событий в Петропавловской Борщаговке подозреваемый публично призвал собравшихся перекинуть служебный автобус Нацгвардии, в котором на тот момент находились военнослужащие.

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Как сообщают Украинская правда и РБК-Украина, подозрение объявили 22-летнему жителю Киевщины — Денису Дубасу.

Кроме призывов, мужчина вместе с другими лицами непосредственно расшатывал транспортное средство и наносил удары ногами по его кузову, в результате чего автобус получил механические повреждения.

По данным следствия, действия подозреваемого и других лиц привели к ограничению движения служебного транспорта и усложнили выполнение задач, возложенных на военнослужащих.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период) Уголовного кодекса Украины.

По решению суда подозреваемому избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 66 тыс. грн.

Дело о блокировании подразделения Нацгвардии в Петропавловской Борщаговке уже имеет ряд других подозреваемых. Ранее в рамках этого же производства о подозрении сообщили еще пяти лицам.

Четверым фигурантам суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Еще одной подозреваемой назначено содержание под стражей с возможностью внесения залога в размере 66 тыс. грн.

В настоящее время досудебное расследование по делу осуществляют следователи Главного управления СБУ в Киеве и области.

2 ноября в Петропавловской Борщаговке произошли столкновения возле дома, где находились военнослужащие Национальной гвардии Украины.

Вскоре в СБУ и Национальной полиции заявили, что уже установили и идентифицировали около 130 человек, присутствовавших на месте беспорядков в Петропавловской Борщаговке и активно участвовавших в их организации.

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