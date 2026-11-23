Во время отключений света из-за графиков ограничения электроснабжения многие украинцы пользуются зарядными станциями. Они помогают поддерживать освещение в доме, питать роутер, заряжать телефоны и обеспечивать работу отдельных бытовых приборов.

Однако сама зарядная станция также нуждается в электроэнергии. Причем для ее полной зарядки от розетки приходится потреблять немного больше энергии, чем устройство впоследствии способно отдать во время работы. Разница возникает из-за потерь, которые сопровождают накопление и преобразование электроэнергии.

Факты ICTV разбирались, сколько потребляет зарядная станция при зарядке, из чего состоит это устройство и куда исчезает часть энергии во время зарядки.

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Из чего состоит зарядная станция

Зарядная станция — это большой аккумулятор в корпусе. Однако внутри устройства есть несколько компонентов, которые отвечают за накопление, хранение и преобразование электроэнергии.

Основная часть — аккумуляторные элементы, объединенные в батарею. В современных моделях производители чаще всего используют литий-ионные аккумуляторы, в частности литий-железо-фосфатные (LFP). Они накапливают электроэнергию, которую станция получает от розетки, солнечных панелей или автомобильной сети.

Кроме аккумулятора, конструкция предусматривает несколько важных компонентов:

Система управления батареей , которая контролирует процесс зарядки и разрядки, следит за температурой, напряжением и состоянием аккумуляторных элементов. Она также защищает батарею от перезарядки и чрезмерной разрядки.

, которая контролирует процесс зарядки и разрядки, следит за температурой, напряжением и состоянием аккумуляторных элементов. Она также защищает батарею от перезарядки и чрезмерной разрядки. Инвертор преобразует постоянный ток, который хранится в аккумуляторе, в переменный ток для питания бытовых приборов через обычные розетки.

преобразует постоянный ток, который хранится в аккумуляторе, в переменный ток для питания бытовых приборов через обычные розетки. Контроллер зарядки управляет поступлением электроэнергии в аккумулятор. В моделях с поддержкой солнечных панелей для этого используют MPPT-контроллер.

управляет поступлением электроэнергии в аккумулятор. В моделях с поддержкой солнечных панелей для этого используют MPPT-контроллер. Электроника и система охлаждения контролируют работу устройства, регулируют нагрузку и помогают поддерживать необходимую температуру.

На корпусе зарядной станции расположены различные порты и разъемы. Через них можно подключать устройства с питанием от переменного или постоянного тока: от бытовой техники до смартфонов и ноутбуков.

Такая конструкция позволяет накапливать электроэнергию и преобразовывать ее в ток с необходимыми параметрами для разных приборов.

Сколько ватт потребляет зарядная станция во время зарядки

Количество электроэнергии, необходимое для зарядки станции, зависит прежде всего от емкости ее аккумулятора. Этот показатель производители указывают в ватт-часах (Вт·ч) или киловатт-часах (кВт·ч).

Например, станция с аккумулятором на 1 000 Вт·ч имеет номинальный запас энергии 1 кВт·ч. Однако это не означает, что для ее зарядки от розетки понадобится ровно 1 кВт·ч электроэнергии.

Часть энергии теряется во время зарядки аккумулятора. Электрический ток проходит через зарядное устройство и электронные компоненты, а часть энергии преобразуется в тепло. Кроме того, аккумулятор не может накопить всю электроэнергию, поступающую из сети.

По данным производителя станций BLUETTI, потери непосредственно во время зарядки качественной батареи обычно составляют около 5–8%. Еще часть энергии теряется при последующем преобразовании постоянного тока в переменный, ориентировочно 4–8%.

Если учитывать весь цикл, от получения электроэнергии из розетки до ее использования через обычную розетку станции, то эффективность качественных LFP-систем с синусоидальным инвертором обычно составляет около 85–90%.

Это означает, что из каждого 1 кВт·ч электроэнергии, затраченного на полный цикл, до подключенных приборов доходит примерно 850–900 Вт·ч.

Куда исчезает электроэнергия во время зарядки

Разница между количеством электроэнергии, которую станция получает из сети, и той, которую впоследствии отдает, не исчезает бесследно.

Эти потери связаны с физическими процессами, которые происходят внутри устройства:

Часть энергии преобразуется в тепло при прохождении тока через электронные компоненты, провода и аккумуляторные элементы. Это связано с их электрическим сопротивлением.

Потери возникают в процессе преобразования электроэнергии. В частности, зарядное устройство изменяет параметры тока, чтобы аккумулятор мог его накапливать. А когда нужно питать бытовую технику, инвертор преобразует постоянный ток батареи в переменный.

Часть энергии использует сама станция. Электроника, система управления батареей, дисплей и вентиляторы нуждаются в питании даже тогда, когда устройство накапливает энергию или поддерживает свою работу.

Таким образом, потери зависят не только от емкости аккумулятора, но и от конструкции конкретной модели, скорости зарядки, температуры и нагрузки.

Сколько электроэнергии нужно для полной зарядки станции

Рассмотрим конкретный пример. Во время тестирования зарядной станции BLUETTI AC180 специалисты StorageReview измерили фактическое потребление электроэнергии из розетки.

Номинальная емкость аккумулятора этой модели составляет 1 152 Вт·ч. Однако для зарядки от 0% до 100% устройство потребило 1 360 Вт·ч электроэнергии.

Таким образом, разница между номинальной емкостью батареи и потреблением из сети составила 208 Вт·ч. Это примерно 18% от емкости аккумулятора.

Во время отдельного теста на отдачу энергии через AC-инвертор станция обеспечила 1 030 Вт·ч полезной энергии. То есть фактическое количество электроэнергии, которое можно было использовать для питания приборов, также оказалось меньше паспортной емкости.

Таким образом, зарядная станция потребляет больше электроэнергии, чем впоследствии может отдать подключенным приборам. Однако точную разницу для своей модели можно определить только с учетом ее характеристик или измерить с помощью счетчика электроэнергии, подключенного между розеткой и зарядной станцией.

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