Электрический чайник используют несколько раз в день. В нем кипятят воду для чая и кофе, приготовления лапши, каш быстрого приготовления и других продуктов. Однако из-за мощного нагревательного элемента этот бытовой прибор создает значительную нагрузку на электросеть.

Факты ICTV выясняли, сколько потребляет электрочайник за одно кипячение, сколько он расходует за месяц и как сэкономить.

Сколько кВт потребляет чайник

Сколько электроэнергии потребляет электрочайник, зависит от его мощности и объема. Мощность большинства бытовых электрочайников составляет от 1 500 до 3 000 Вт. Самые распространенные модели рассчитаны на 2 000–2 400 Вт.

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Это означает, что во время работы чайник потребляет 2–2,4 кВт мощности. Однако этот показатель не стоит путать с количеством электроэнергии, которое прибор расходует за одно кипячение.

Например, чайник мощностью 2 000 Вт за час непрерывной работы потребил бы 2 кВт·ч. Но для нагрева воды до кипения ему нужно всего несколько минут.

Поэтому фактический расход за одно включение значительно меньше. Он зависит от мощности нагревательного элемента, количества воды и ее начальной температуры.

Сколько электроэнергии потребляет чайник за одно кипячение воды

Больше всего на расход влияет объем воды. Чем больше ее нужно нагреть, тем дольше будет работать нагревательный элемент и тем больше электроэнергии израсходует прибор.

Ориентировочные показатели для кипячения воды:

250 мл — 0,03 кВт·ч;

500 мл — 0,06 кВт·ч;

750 мл — 0,08–0,09 кВт·ч;

1 л — 0,11–0,12 кВт·ч;

1,5 л — 0,16–0,18 кВт·ч.

Это приблизительные значения для нагрева воды от комнатной температуры до кипения. Фактический расход может отличаться в зависимости от модели чайника и условий использования.

Чтобы понять, сколько электроэнергии потребляет электрочайник за день и месяц, рассмотрим простой пример. Если семья кипятит 1 л воды четыре раза в день, получим:

за одно кипячение — 0,12 кВт·ч;

за четыре кипячения — 0,48 кВт·ч;

за 30 дней — 14,4 кВт·ч.

Если же каждый раз нагревать только 500 мл воды, месячное потребление составит примерно 7,2 кВт·ч. То есть привычка наливать полный чайник, даже когда нужна только одна чашка, почти удваивает расходы в этом примере.

Что показывают исследования потребления электроэнергии чайником

Исследователи немецкого Института системных исследований и инноваций Фраунгофера совместно со Шведским энергетическим агентством опубликовали работу об энергоэффективности электрочайников.

Авторы проанализировали особенности работы приборов и привычки потребителей. В частности, выяснили, что люди часто кипятят больше воды, чем нужно для приготовления напитка.

По результатам опроса, 65% участников хотя бы иногда нагревали лишнюю воду. Это означает, что часть электроэнергии расходуется на воду, которую после кипячения не используют.

Исследователи обратили внимание на простой способ сократить расходы: наливать в чайник только необходимое количество воды. Также целесообразно использовать более низкую температуру нагрева, если для приготовления конкретного напитка не нужен кипяток.

Можно ли подключать чайник к зарядной станции

Электрический чайник можно использовать с зарядной станцией, но перед подключением нужно проверить ее характеристики.

В первую очередь важна выходная мощность. Например, если на корпусе чайника указано 2 200 Вт, зарядная станция должна поддерживать такую нагрузку. Если ее максимальная мощность составляет всего 1 000 Вт, подключать такой чайник нельзя. Станция может отключиться из-за перегрузки.

Также нужно учитывать емкость аккумулятора. Она показывает, сколько энергии станция может накопить.

Например, для кипячения 1 л воды требуется примерно 110–120 Вт·ч. С учетом потерь при преобразовании тока зарядная станция израсходует немного больше.

Поэтому даже если мощности станции хватает для работы чайника, частое кипячение может довольно быстро разрядить аккумулятор. Чтобы сэкономить заряд, лучше использовать чайник меньшей мощности или нагревать только необходимое количество воды.

Как сэкономить электроэнергию при использовании чайника

Чтобы уменьшить потребление, не нужно отказываться от электрочайника. Достаточно соблюдать несколько правил:

Наливайте столько воды, сколько нужно. Для одной чашки чая не стоит кипятить литр или полтора. Лишняя вода требует дополнительной энергии для нагрева.

Для одной чашки чая не стоит кипятить литр или полтора. Лишняя вода требует дополнительной энергии для нагрева. Не кипятите воду повторно без необходимости. Если после предыдущего использования она еще горячая, можно отложить следующее включение.

Если после предыдущего использования она еще горячая, можно отложить следующее включение. Регулярно очищайте чайник от накипи. Минеральные отложения на нагревательном элементе ухудшают теплопередачу и увеличивают время нагрева.

Минеральные отложения на нагревательном элементе ухудшают теплопередачу и увеличивают время нагрева. Используйте нужную температуру. Для некоторых напитков не нужен кипяток. Если чайник имеет функцию выбора температуры, можно воспользоваться ею вместо нагрева до 100 °C.

Для некоторых напитков не нужен кипяток. Если чайник имеет функцию выбора температуры, можно воспользоваться ею вместо нагрева до 100 °C. Не оставляйте постоянно включенной функцию поддержания температуры. Если нет необходимости постоянно держать воду горячей, эту функцию лучше отключить.

Таким образом, электрочайник мощностью 2 000–2 400 Вт за одно кипячение 1 л воды расходует примерно 0,11–0,12 кВт·ч. При регулярном использовании это влияет на общее потребление электроэнергии, но значительную часть лишних расходов можно сократить. Для этого достаточно не переполнять чайник и не нагревать больше воды, чем необходимо.

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