Електричний чайник використовують кілька разів на день. У ньому кип’ятять воду для чаю та кави, приготування локшини, каш швидкого приготування та інших продуктів. Однак через потужний нагрівальний елемент цей побутовий прилад створює значне навантаження на електромережу.

Факти ICTV дізнавалися, скільки споживає електрочайник за одне кипʼятіння, скільки він використовує за місяць та як заощадити.

Скільки кВт споживає чайник

Скільки світла тягне електрочайник, залежить від його потужності та об’єму. Потужність більшості побутових електрочайників становить від 1 500 до 3 000 Вт. Найпоширеніші моделі розраховані на 2 000–2 400 Вт.

Зараз дивляться

Це означає, що під час роботи чайник споживає 2–2,4 кВт потужності. Проте цей показник не варто плутати з кількістю електроенергії, яку прилад витрачає за одне кип’ятіння.

Наприклад, чайник потужністю 2 000 Вт за годину безперервної роботи спожив би 2 кВт·год. Але для нагрівання води до кипіння йому потрібно лише кілька хвилин.

Тому фактична витрата за одне ввімкнення значно менша. Вона залежить від потужності нагрівального елемента, кількості води та її початкової температури.

Скільки електроенергії споживає чайник за одне кипʼятіння води

Найбільше на споживання впливає об’єм води. Що більше її потрібно нагріти, то довше працюватиме нагрівальний елемент і більше електроенергії витратить прилад.

Орієнтовні показники для кип’ятіння води:

250 мл — 0,03 кВт·год;

500 мл — 0,06 кВт·год;

750 мл — 0,08–0,09 кВт·год;

1 л — 0,11–0,12 кВт·год;

1,5 л — 0,16–0,18 кВт·год.

Це приблизні значення для нагрівання води від кімнатної температури до кипіння. Фактична витрата може відрізнятися залежно від моделі чайника та умов використання.

Щоб зрозуміти, скільки світла тягне електрочайник за день і місяць, розглянемо простий приклад. Якщо родина кип’ятить 1 л води чотири рази на день, отримаємо:

за одне кип’ятіння — 0,12 кВт·год;

за чотири кип’ятіння — 0,48 кВт·год;

за 30 днів — 14,4 кВт·год.

Якщо ж щоразу нагрівати лише 500 мл води, місячне споживання становитиме приблизно 7,2 кВт·год. Тобто звичка наливати повний чайник, навіть коли потрібна лише одна чашка, майже подвоює витрати в цьому прикладі.

Що показують дослідження споживання електроенергії чайником

Дослідники німецького Інституту системних досліджень та інновацій Фраунгофера спільно зі Шведським енергетичним агентством опублікували роботу про енергоефективність електрочайників.

Автори проаналізували особливості роботи приладів та звички споживачів. Зокрема, з’ясували, що люди часто кип’ятять більше води, ніж потрібно для приготування напою.

За результатами опитування, 65% учасників хоча б іноді нагрівали зайву воду. Це означає, що частина електроенергії витрачається на воду, яку після кип’ятіння не використовують.

Дослідники звернули увагу на простий спосіб скорочення витрат: наливати в чайник лише необхідну кількість води. Також доцільно використовувати нижчу температуру нагрівання, якщо для приготування конкретного напою не потрібен окріп.

Чи можна підключати чайник до зарядної станції

Електричний чайник можна використовувати із зарядною станцією, але перед підключенням потрібно перевірити її характеристики.

Насамперед важлива вихідна потужність. Наприклад, якщо на корпусі чайника зазначено 2 200 Вт, зарядна станція повинна підтримувати таке навантаження. Якщо її максимальна потужність становить лише 1 000 Вт, підключати такий чайник не можна. Станція може вимкнутися через перевантаження.

Також потрібно враховувати ємність акумулятора. Вона показує, скільки енергії станція може накопичити.

Наприклад, для кип’ятіння 1 л води потрібно приблизно 110–120 Вт·год. З урахуванням втрат під час перетворення струму зарядна станція витратить трохи більше.

Тому навіть якщо потужності станції вистачає для роботи чайника, часте кип’ятіння може досить швидко розрядити акумулятор. Якщо потрібно заощадити заряд, краще використовувати чайник меншої потужності або нагрівати лише необхідну кількість води.

Як заощадити електроенергію під час використання чайника

Щоб зменшити споживання, не потрібно відмовлятися від електрочайника. Достатньо дотримуватися кількох правил:

Наливайте стільки води, скільки потрібно. Для однієї чашки чаю не варто кип’ятити літр або півтора. Зайва вода потребує додаткової енергії для нагрівання.

Не кип’ятіть воду повторно без потреби. Якщо після попереднього використання вона ще гаряча, можна відкласти наступне ввімкнення.

Регулярно очищайте чайник від накипу. Мінеральні відкладення на нагрівальному елементі погіршують теплопередачу та збільшують час нагрівання.

Використовуйте потрібну температуру. Для деяких напоїв не потрібен окріп. Якщо чайник має функцію вибору температури, можна скористатися нею замість нагрівання до 100 °C.

Не залишайте постійно ввімкненою функцію підтримання температури. Якщо немає потреби постійно тримати воду гарячою, цю функцію краще вимкнути.

Отже, електрочайник потужністю 2 000–2 400 Вт за одне кип’ятіння 1 л води витрачає приблизно 0,11–0,12 кВт·год. За регулярного використання це впливає на загальне споживання електроенергії, але значну частину зайвих витрат можна скоротити. Для цього достатньо не переповнювати чайник і не нагрівати більше води, ніж потрібно.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.