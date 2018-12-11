Контрразведка СБУ подтвердила российское гражданство гражданской жены первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом говорится в решении Шевченковского райсуда Киева от 10 декабря.

Главное следственное управление СБУ еще 16 октября открыло против Сергея Семочко уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК – Государственная измена.

Основанием стало журналистское расследование, которое выявило связь первого заместителя главы Службы внешней разведки через его семью со страной-агрессором, в частности гражданство РФ у родственников Семочко.

Департамент контрразведки СБУ 26 октября сообщил, что его гражданская жена и дочь Семочко имеют российские паспорта.

Именно поэтому следствие обратилось в суд с ходатайством дать разрешение к телефонным разговорам Семочко и его родственников почти за последние 5 лет. Суд это ходатайство удовлетворил.

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В начале октября журналисты обнародовали результаты расследования, в котором говорится об элитном имуществе Сергея Семочко под Киевом стоимостью не менее $8 млн. Вся недвижимость вроде бы зарегистрирована на родственников разведчика.

Кроме того, журналисты получили информацию, что у жены разведчика и его близких родственников – российские паспорта.

Сам Семочко опроверг и незаконное обогащение, и связь семьи с Россией, даже показав украинский паспорт жены.

Фото: скрин видео BIHUS info