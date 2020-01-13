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В Николаеве обстреляли два трамвая с пассажирами

В Николаеве на улице Кузнецкой произошел обстрел двух трамвайных вагонов с пассажирами внутри. В результате инцидента никто не пострадал, однако трамваи отправили в депо.

– Сейчас из вагонов убирают битое стекло и будут проводить работы по замене разбитых окон.
Обстоятельства инцидента выясняются, – говорится в сообщении.

В депо находится полиция, сейчас происходит фиксация фактов обстрелов.

Читайте: В Харькове во время движения обстреляли трамвай.

Напомним, что 31 октября в Киеве обстреляли скоростной трамвай. Обошлось без пострадавших.

Источник: Николаевэлектротранс

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