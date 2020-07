Камера сняла, как суперзвезду Боруссии Холланда вытолкали из клуба

Камеры сняли момент, когда суперзвезду Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда, похоже, выгнали из ночного клуба.

На кадрах видно, как 19-летний нападающий спорит с охранником заведения, который, как считается, находится в его родной Норвегии.

Видео начинается с того, как один из охранников силой отталкивает Холанда от входа в клуб.

Футболист сначала улыбается, а потом начинает кричать в сторону сотрудников службы безопасности.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e

— FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020