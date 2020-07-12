Камера сняла, как суперзвезду Боруссии Холланда вытолкали из клуба

Камеры сняли момент, когда суперзвезду Боруссии Дортмунд Эрлинга Холанда, похоже, выгнали из ночного клуба.

На кадрах видно, как 19-летний нападающий спорит с охранником заведения, который, как считается, находится в его родной Норвегии.

Видео начинается с того, как один из охранников силой отталкивает Холанда от входа в клуб.

Футболист сначала улыбается, а потом начинает кричать в сторону сотрудников службы безопасности.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. ???????????????? pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Пока не ясно, по какой причине Холанда выгнали из ночного клуба.

Холанд считается одним из мировых талантов в футболе. В сезоне 2019-2020 он забил 44 гола во всех турнирах, выступая сначала за Зальцбург, а затем за Боруссию Дортмунд.

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Футболист нарушил карантин, чтобы отдохнуть со звездой Pornhub

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Одной из девушек, которые провели время с Рокуаном, оказалась звезда Pornhub Абелла Дейнджер.

Футболист бесстыдно публиковал посты с полуобнаженными леди в соцсетях, но позже удалил все публикации.

Фото: erling.haaland