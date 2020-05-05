Футболист нарушил карантин, чтобы отдохнуть на яхте со звездой Pornhub

Звезда Чикаго Беарс Рокуан Смит нарушил карантин ради отдыха с моделями на яхте.
Одной из девушек, которые весело проводили время с Рокуаном, оказалась звезда Pornhub Абелла Дейнджер.
Читайте: Голая любовница засветилась во время прямого эфира женатого журналиста
Футболист бесстыдно выкладывал посты с полуобнаженными леди в соцсетях, но позже удалил все публикации.
— Drafts 3.7 (@3Drafts) May 5, 2020
А вот на странице порноактрисы до сих пор можно увидеть видео и фото с отдыха на яхте.
— Когда все настолько пьяны, чтобы рулить, девушка из Майами оказывается за штурвалом, — подписала ролик Абелла.
View this post on Instagram
По мнению фанатов НФЛ, Смит поставил под угрозу себя и всю лигу, если он заболеет Covid-19.
В 2018 году Смит был выставлен на драфт под восьмым номером.
Ранее звезда американского футбола и Вашингтон Рэдскинс Дерриус Гис устроил вечеринку с шестью моделями на яхте во время пандемии коронавируса.
Фото: dangershewrote