Футболист нарушил карантин, чтобы отдохнуть на яхте со звездой Pornhub

Звезда Чикаго Беарс Рокуан Смит нарушил карантин ради отдыха с моделями на яхте.

Одной из девушек, которые весело проводили время с Рокуаном, оказалась звезда Pornhub Абелла Дейнджер.

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Футболист бесстыдно выкладывал посты с полуобнаженными леди в соцсетях, но позже удалил все публикации.

А вот на странице порноактрисы до сих пор можно увидеть видео и фото с отдыха на яхте.

— Когда все настолько пьяны, чтобы рулить, девушка из Майами оказывается за штурвалом, — подписала ролик Абелла.

View this post on Instagram A post shared by Danger (@dangershewrote) on May 2, 2020 at 7:49pm PDT

По мнению фанатов НФЛ, Смит поставил под угрозу себя и всю лигу, если он заболеет Covid-19.

В 2018 году Смит был выставлен на драфт под восьмым номером.

Ранее звезда американского футбола и Вашингтон Рэдскинс Дерриус Гис устроил вечеринку с шестью моделями на яхте во время пандемии коронавируса.

Фото: dangershewrote