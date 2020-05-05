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Факты / Спорт

Футболист нарушил карантин, чтобы отдохнуть на яхте со звездой Pornhub

Звезда Чикаго Беарс Рокуан Смит нарушил карантин ради отдыха с моделями на яхте.

Одной из девушек, которые весело проводили время с Рокуаном, оказалась звезда Pornhub Абелла Дейнджер.

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Футболист бесстыдно выкладывал посты с полуобнаженными леди в соцсетях, но позже удалил все публикации.

А вот на странице порноактрисы до сих пор можно увидеть видео и фото с отдыха на яхте.

— Когда все настолько пьяны, чтобы рулить, девушка из Майами оказывается за штурвалом, — подписала ролик Абелла.

 

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По мнению фанатов НФЛ, Смит поставил под угрозу себя и всю лигу, если он заболеет Covid-19.

В 2018 году Смит был выставлен на драфт под восьмым номером.

Ранее звезда американского футбола и Вашингтон Рэдскинс Дерриус Гис устроил вечеринку с шестью моделями на яхте во время пандемии коронавируса.

Фото: dangershewrote

Источник: The Sun

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