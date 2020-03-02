1 млн грн для победителя. На ICTV стартует третий сезон Новых лидеров

На канале ICTV стартует уже третий сезон Новых лидеров. Проект группа StarLightMedia разработала вместе с тридцатью авторитетными общественными организациями, чтобы поддержать тех, кто способен и уже меняет жизни в стране. На кону проекта – 1 млн грн, который поможет победителю воплотить свой проект.

Участники могут подавать свои анкеты с марта по апрель. Украинцев, которые стремятся изменить мир к лучшему и даже сделали к этому первые шаги, просят не быть слишком скромными и подаваться на участие в новом сезоне Новых лидеров. Детали в сюжете Ольги Чайко.

Напомним, началась регистрация на третий сезон Новых лидеров.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.