1 млн грн для переможця. На ICTV стартує третій сезон Нових лідерів

На каналі ICTV стартує уже третій сезон Нових лідерів. Проект група StarLightMedia розробила разом із тридцятьма авторитетними громадськими організаціями, аби підтримати тих, хто здатен і вже змінює життя у країні. На кону проекту – 1 млн грн, який допоможе переможцю втілити свій проект.

Учасники можуть подавати свої анкети з березня по квітень. Українців, які прагнуть змінити світ на краще і навіть зробили до цього перші кроки, просять не бути занадто скромними і подаватися на участь у новому сезоні Нових лідерів. Деталі у сюжеті Ольги Чайко.

Нагадаємо, розпочалась реєстрація на третій сезон Нових лідерів.

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