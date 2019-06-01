10 км по столице: в Киеве прошел велодень

10 тыс. велосипедистов. Именно столько 1 июня заполонили дороги. В столице уже в тринадцатый раз проходит так называемый велодень. Ежегодно к нему добавляются все больше владельцев двухколесных.

Кроме развлечений и веселья, имеют глобальную цель – привлечь внимание к проблемам велосипедистов: отсутствие велодорожек, необходимости подвергаться опасности на дорогах рядом с автомобилями, отсутствие уважения на дорогах.

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В одиночку и с целыми семьями. Самые маленькие – катаются с родителями в специальных креслах. Дети постарше – уже полноценные участники колонны. Чтобы колонны ехали организованно – их контролировали несколько так называемых веломаршалов.

Велосипедисты закончили почти 10-километровый маршрут в парке на Трухановом острове. Несмотря на жару под 30 – уставшие, но счастливые.

Обещает впоследствии решить все проблемы велосипедистов – мэр Виталий Кличко.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как в Киеве провели флешмоб На велосипеде на работу.

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