10 км столицею: у Києві пройшов велодень

10 тис. велосипедистів. Саме стільки нині заполонили дороги. У столиці вже втринадцяте проходить так званий велодень. Щороку до нього долучаються дедалі більше власників двоколісних.

Крім розваг та веселощів, мають глобальну мету – привернути увагу до проблем велосипедистів: відсутності велодоріжок, необхідність наражатися на небезпеку на дорогах поруч з автівками, відсутності поваги на дорогах.

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Поодинці і з цілими родинами. Найменші – катаються з батьками у спеціальних кріслах. Старші діти – вже повноцінні учасники колони. Аби колони їхали організовано – їх контролювали кількасот так званих веломаршалів.

Велосипедисти закінчили майже 10-кілометровий маршрут у парку на Трухановому острові. Незважаючи на спеку під 30 – втомлені, але щасливі.

Обіцяє згодом розв’язати всі проблеми велосипедистів – мер Віталій Кличко.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як в Києві провели флешмоб Велосипедом на роботу.

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