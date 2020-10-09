10 млрд грн в год. Будут ли платить украинцы за очередную прихоть энергокомпаний

Очередное намерение залезть в карман к украинцам объявили энергокомпании устами профильного министра Ольги Буславец. На этот раз хотят, чтобы потребители доплачивали монополистам за модернизацию электросетей, пока те продолжают выводить прибыли в оффшоры.

В распоряжении программы Схемы оказался документ, в котором министр энергетики просит премьера повысить вдвое доплату за старые активы облэнерго, которое пойдет будто на модернизацию сетей и это при том, что тариф уже включает в себя такую ​​составляющую как модернизация сетей и потребители уже его оплачивают.

Потребителям эта прихоть обойдется в более 10 млрд грн в год. Против этого повышения выступает энергетический регулятор НКРЕКП. Он ранее уже установил разумную доплату — 3% на модернизацию сетей, но энергокомпании хотят заработать больше.

На чью сторону станет власть — энергокомпаний или потребителей, пока неизвестно.

Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревшие и экономически неэффективные методы тарифообразования Расходы + привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии.

Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту. Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности.

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