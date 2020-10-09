10 млрд грн на рік. Чи платитимуть українці за чергову забаганку енергокомпаній

Черговий намір залізти в кишеню до українців оголосили енергокомпанії вустами профільного міністра Ольги Буславець. Цього разу хочуть, щоб споживачі доплачували монополістам за модернізацію електромереж, поки ті продовжують виводити прибутки в офшори.

В розпорядженні програми Схеми опинився документ, в якому міністр енергетики просить прем’єра підвищити вдвічі доплату за старі активи обленерго, яка піде начебто на модернізацію мереж і це при тому, що тариф вже включає в себе таку складову як модернізація мереж і споживачі вже його оплачують.

Споживачам ця забаганка обійдеться в понад 10 млрд грн на рік. Проти цього підвищення виступає енергетичний регулятор НКРЕКП. Він раніше вже встановив розумну доплату – 3% на модернізацію мереж, але енергокомпанії хочуть заробити більше.

На чию сторону стане влада – енергокомпаній чи споживачів, поки невідомо.

Українським електромережам потрібне стимулююче тарифоутворення

Несприятливе інвестиційне середовище, відсутність стимулів для потенційних інвесторів включно зі застарілим та економічно неефективним методом тарифоутворення Витрати+ призвели до хронічного недофінансування сектору розподілу електроенергії.

Щоб виправити ситуацію, необхідний перехід на стимулююче регулювання за міжнародним досвідом. Про це заявив Сергій Чех, заступник голови Федерації роботодавців ПЕК та екс-заступник міністра вугільної промисловості.

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