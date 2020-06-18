Украинским электросетям нужно стимулирующее тарифообразование — Чех

Неблагоприятная инвестиционная среда, отсутствие стимулов для потенциальных инвесторов, включая устаревшие и экономически неэффективные методы тарифообразования Расходы + привели к хроническому недофинансированию сектора распределения электроэнергии.

Чтобы исправить ситуацию, необходим переход на стимулирующее регулирование по международному опыту. Об этом заявил Сергей Чех, заместитель председателя Федерации работодателей ТЭК и экс-заместитель министра угольной промышленности.

Эксперт утверждает, что для увеличения инвестирования в электросети большинство стран Европы применяли механизм стимулирующего тарифообразования (RAB-тарифов). Это альтернативный подход к регулированию распределения электроэнергии, использующий стимулирующую инвестиции модель Регулируемая база активов (RAB), а не принцип Расходы +.

— Яркий пример эффективности — Румыния. После введения стимулирующего тарифа за семь лет там удалось обновить треть электросетей, — отмечает Сергей Чех.

По мнению эксперта, правильный RAB-тариф имеет две определяющие черты: ставка возврата RAB должна быть единой без разделения баз активов и отвечать экономически обоснованному уровню WACC. Если ставка возврата инвестиций будет ниже WACC или ставки банковского депозита, для инвестора не будет смысла вкладывать средства в бизнес операторов систем распределения и рисковать.

— Двойной ставки нет ни в одной стране мира, даже в постсоветской. Почему? Потому что эффективно и честно разделять новую и старую базу невозможно. Каждый новый винтик трансформатора превращает старый трансформатор на новый. А каждый новый прибор, установленный до момента перехода на RAB, будет считаться старым независимо от того, установили ли его в 1970 году или в 2020, — отмечает эксперт.

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Также эксперт подчеркивает, что внедрение правильного RAB-тарифа — это не только способ спасения электросетей, но и шаг для развития экономики и инвестиционной привлекательности. По мнению эксперта, изменение тарифного регулирования может в перспективе снизить тариф на электроэнергию.

— В мире уже давно известно, что RAB-тарифы — это разумные цены и высокое качество услуг. Правильный RAB-тариф может не только улучшить качество электроснабжения, но и снизить цену на электроэнергию для потребителей за счет модернизации сетей и снижения потерь, — убежден Сергей Чех.

Артур Огаджанян, партнер департамента корпоративных финансов компании Deloitte в Украине, также отметил, что переход на стимулирующее регулирование за счет обновления сетей создаст тенденцию к постепенному снижению тарифов.

К слову, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус заявил, что в Украине нет дефицита электроэнергии, поэтому стране не угрожают веерные отключения света.