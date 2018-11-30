10-летняя девочка из Закарпатья спасла с пожара четырех детей

На Закарпатье 10-летняя София Розничук спасла жизнь своим четырем младшим братьям и сестричке.

Она посреди ночи вынесла из окна детей из горящего дома. Сейчас все чувствуют себя хорошо, никто не пострадал. К сожалению, деревянный дом сгорел дотла. Многодетную семью приютили родственники.

Бесстрашную девочку уже номинировали на премию Всеукраинской акции Герой-спасатель года.

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Софийка и еще четверо детей остались дома под присмотром родственника-инвалида. Когда легли спать, девочка почувствовала запах дыма и увидела огонь в соседней комнате. Пылал уж коридор и кладовка. Через дверь путь наружу был отрезан. Девочка не растерялась и по очереди через окно вынесла из огненного дома всех детей.

К слову, на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы.

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