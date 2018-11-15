Безденежье: на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы

На Верховинщине закрываются детские сады, спортивные и музыкальные школы. Власть экономит, потому что нечем даже зарплату платить – до конца года ни одной гривны в казне района нет.

Этот карпатский регион, при удачном управлению, мог бы на золотой туристической жиле сидеть, а так сидит на дотациях. Сейчас чтобы выжить надо 18 миллионов гривен.

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Зарплаты не хватает на ноябрь и декабрь. Людей отправили в неоплачиваемые отпуска. Преподаватели уроки проводят бесплатно.

Родителей уже готовят – садик временно закроют.

Напомним, на Волыни родители не пускают детей в аварийную школу.

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