Безденежье: на Верховинщине массово закрывают садики, музыкальные и спортшколы
На Верховинщине закрываются детские сады, спортивные и музыкальные школы. Власть экономит, потому что нечем даже зарплату платить – до конца года ни одной гривны в казне района нет.
Этот карпатский регион, при удачном управлению, мог бы на золотой туристической жиле сидеть, а так сидит на дотациях. Сейчас чтобы выжить надо 18 миллионов гривен.
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Зарплаты не хватает на ноябрь и декабрь. Людей отправили в неоплачиваемые отпуска. Преподаватели уроки проводят бесплатно.
Родителей уже готовят – садик временно закроют.
Напомним, на Волыни родители не пускают детей в аварийную школу.Подписывайся на нас в Telegram. Следи за оперативными новостями!
2018-11-15Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.