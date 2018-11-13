Столовая через двор, туалет на улице: как учатся школьники в Николаевской области

Обучение на грани выживания – более 650 учеников Новобугской школы №1 не могут полноценно получать знания. Часть заведения обвалилась в июле прошлого года. И до сих пор там не видно строителей.

Дети учатся в одном помещении, питаются за пол километра в другом, туалеты для самых маленьких на улице, где уже минусовая температура. Педагоги, когда-то лучшей школы города, пытаются создать все условия для детей, а вот чиновники с ремонтом не спешат.

Проект капитального ремонта уже во второй раз проходит экспертизу. Место завала законсервировали, и успокоились, жалуется директор. 665 учеников второй год разбросаны по всему городу. Старшие классы – на 4 этаже аграрного колледжа. У школьников теперь совместный со студентами спортивный зал, а за горячими обедами в столовой ходят через парк.

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Начальная школа – в педагогическом колледже. Классов не хватает, и дети занимаются в две смены. В помещениях тесно. Группа продленного дня – в детском саду через дорогу. Физкультура на улице, если тепло, спортивного зала – нет. Столовая – через двор. Туалет – на улице.

Напомним, на Волыни родители не пускают детей в аварийную школу.

Опубликовано Ноябрь, 13 в 10:16



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