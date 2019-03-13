10 лет по сфабрикованному делу: за что и почему судят в России Павла Гриба

Сейчас в Ростове-на-Дону проходит очередное заседание по делу украинского политзаключенного Павла Гриба. Парень имеет врожденную болезнь и всю жизнь находился на постоянной терапии, однако больше года в тюрьме лекарств ему не давали, держали в ненадлежащих условиях, били – и теперь его состояние – критическое.

Если срочно не сделать операцию – он может умереть. Однако российское правосудие не обращает внимание ни на это, ни на доводы адвокатов о невиновности Павла. И цинично требует для него 10 лет по сфабрикованному делу.

24 августа 2017 Павел едет в Гомель – увидеться с подругой из интернета, с русской старшеклассницей Татьяной Ершовой. Но на вокзале вместо нее – встречает российских ФСБшников. Те скручивают парня и тайно вывозят на территорию России. Там обвиняют в терроризме – якобы в письмах к девушке Павел подстрекал ее заложить самодельную бомбу на школьной линейке в Сочи. То, что украинца выманили, а затем вывезли в Россию – следствие, вопреки всем фактам, отрицает. Говорят, что задержали его в российском городе Ярцево, что за 4 сотни километров от Гомеля. А в качестве доказательства вины – в суде показывают фейковые скриншоты переписок о теракте.

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По статье терроризм Павлу грозит до 10 лет. В его оправдание родные не верят. Не советуют ждать чуда и адвокаты. Российский правозащитник Николай Полозов говорит, Грибу дадут ровно столько, сколько попросит Кремль. Доказать невиновность можно только в честном суде, а таких в России, к сожалению, нет.

29 января 2019 года украинские дипломаты заявили, что состояние здоровья Гриба критическое.

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