10 років за сфабрикованою справою: за що і чому судять у Росії Павла Гриба

Нині в Ростові-на-Дону відбувається чергове засідання по справі українського політв’язня Павла Гриба. Хлопець має вроджену хворобу і все життя перебував на постійній терапії, проте більше року у в’язниці ліків йому не давали, тримали у неналежних умовах, били – і тепер його стан – критичний.

Якщо терміново не зробити операцію – він може померти. Проте російське правосуддя не зважає ні на це, ні на доводи адвокатів про невинуватість Павла. І цинічно вимагає для нього 10 років за сфабрикованою справою.

24 серпня 2017 Павло їде до Гомеля – побачитись із подругою з інтернету, російською старшокласницею Тетяною Єршовою. Та на вокзалі замість неї – зустрічає російських ФСБшників. Ті скручують хлопця і таємно вивозять на територію Росії. Там звинувачують в тероризмі – нібито в листах до дівчини Павло підбурював її закласти саморобну бомбу на шкільній лінійці в Сочі. Те, що українця виманили, а потім вивезли в Росію – слідство, всупереч всім фактам, заперечує. Кажуть, нібито, затримали його в російському місті Ярцево, що за 4 сотні кілометрів від Гомеля. А як доказ провини – в суді показують фейкові скріншоти переписок про теракт.

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За статтею тероризм Павлу загрожує до 10 років. У його виправдання рідні не вірять. Не радять чекати дива і адвокати. Російський правозахисник Микола Полозов каже, Грибу дадуть рівно стільки, скільки попросить Кремль. Довести невинуватість можна лише в чесному суді, а таких в Росії, на жаль, немає.

29 січня 2019 року українські дипломати заявили, що стан здоров’я Гриба критичний.

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