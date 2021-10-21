100 дней земельной реформе: как общины зарабатывают на аренде

Первые 100 дней земельной реформы демонстрируют неплохие результаты. Украинцы медленно, но продают свои угодья, а земли государственной и коммунальной собственности теперь и продают, и сдают в аренду только через электронные аукционы системы Prozorro. Это означает, что уменьшится коррупция.

С начала октября общины активно подают лоты на аукционах. Например, община в Херсонской области, которая самостоятельно не могла справиться с 19 га земли и заброшенной фермой на них, решила сдать их в аренду местным фермерам, и уже выставила свой лот на аукцион. Стартовая цена аренды — 45 тыс. грн. Уже и несколько желающих реанимировать эти угодья нашлось.

Местные жители рассказывают, что имеют успешный пример хозяйствования бизнесменов на коммунальной земле. Несколько лет назад в одном из сел компания арендовала 30 га. Там тоже были руины фермы, территория казалась непригодной. Но сейчас здесь козья ферма и сад.

Деньги от аренды идут на развитие общин. Больший доход в местные бюджеты — одно из преимуществ электронных аукционов, объясняют в Prozorro.

Ведь раньше аукционы были физические, о них мало кто знал, и участки часто арендовали так называемые заинтересованные лица и не всегда за адекватную цену.

Теперь все будет происходить онлайн, доступ к торгам могут иметь все желающие. Чем больше участников аукциона — тем больше будет расти стоимость земли. Кроме того, электронные аукционы минимизируют коррупцию.

За полторы недели в системе уже 134 аукциона. Общины выставили на продажу или аренду земли на 9 млн грн. В лидерах — Львовская и Николаевская области. Результаты первого аукциона станут известны 8 ноября.

Рынок земли в Украине стартовал 1 июля, но до 2024 года продать землю можно только физическому лицу. Поэтому пока купить ее могут только мелкие украинские фермеры и не более 100 га в одни руки.

На втором этапе реформы — с 1 января 2024-го — к рынку земли получат доступ и юридические лица.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.