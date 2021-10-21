100 днів земельній реформі: як громади заробляють на оренді

Перші 100 днів земельної реформи демонструють непогані результати. Українці неквапливо, але продають свої угіддя, а землі державної та комунальної власності тепер і продають, і здають в оренду лише через електронні аукціони системи Prozorro. Це означає, що зменшиться корупція.

З початку жовтня громади активно подають лоти на аукціони. Наприклад, громада на Херсонщині, яка самотужки не могла дати раду 19 га землі та покинутій фермі на них, вирішила здати їх в оренду місцевим фермерам, і вже виставила свій лот на аукціон. Стартова ціна оренди – 45 тис. грн. Вже й кілька охочих реанімувати ці угіддя знайшлося.

Місцеві жителі розповідають, що мають успішний приклад господарювання бізнесменів на комунальній землі. Кілька років тому в одному з сіл компанія орендувала 30 га. Там теж були руїни ферми, територія здавалася непридатною. Але нині тут козина ферма і сад.

Гроші від оренди йдуть на розвиток громади. Більший дохід до місцевих бюджетів – одна з переваг електронних аукціонів, пояснюють у Prozorro.

Адже раніше аукціони були фізичні, про них мало хто знав, і ділянки часто орендували так звані зацікавлені особи і не завжди за адекватну ціну.

Тепер все відбуватиметься онлайн, доступ до торгів матимуть усі охочі. Чим більше учасників аукціону – то більше зростатиме вартість землі. Крім того, електронні аукціони мінімізують корупцію.

За півтора тижні у системі вже 134 аукціони. Громади виставили на продаж чи оренду землі на 9 млн грн. У лідерах – Львівська та Миколаївська області. Результати першого аукціону стануть відомі 8 листопада.

Ринок землі в Україні стартував 1 липня, але до 2024 року продати землю можна лише фізичній особі. Тому поки купити її можуть тільки дрібні українські фермери і не більше 100 га в одні руки.

На другому етапі реформи – з 1 січня 2024-го – до ринку землі приєднаються і юридичні особи.

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