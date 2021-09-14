Какой будет средняя стоимость гектара земли в Украине к концу года — прогноз Лещенко

К концу года средняя стоимость гектара земли составит около 50 тыс. грн. Такой прогноз озвучил министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

За два месяца средняя стоимость гектара составила около 35 тыс. грн. Поэтому министр призывает украинцев пока не спешить продавать землю.

— Призываю граждан Украины не спешить с продажей. Считаю, что украинская земля недооценена, и ее стоимость будет расти на 7-10% в год. Арендная плата будет также расти. Я призываю украинцев работать на своей земле или сдавать ее в аренду, — отметил он.

Также Роман Лещенко предполагает, что через несколько лет стоимость украинской земли будет такой же, как в Восточной Европе. По его словам, опыт Польши или Болгарии четко показывает, что земля выросла в стоимости за 10 лет функционирования рынка.

Рынок земли в Украине стартовал 1 июля. Но до 1 января 2024 года продать землю можно только физическому лицу. Поэтому сейчас купить ее могут лишь мелкие украинские фермеры с ограничением не более 100 га в одни руки.

На втором этапе реформы, который стартует с 1 января 2024 года, к рынку земли уже получат доступ юридические лица, то есть агрокомпании.